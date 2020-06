Van Dijk, Wijnaldum en ploeggenoten komen met krachtig statement

De selectie van Liverpool heeft maandagmiddag met een krachtig statement gereageerd op de dood van George Floyd, die vorige week na een hardhandige arrestatie overleed in de Amerikaanse stad Minneapolis. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun ploeggenoten hebben op social media een foto gedeeld waarop de gehele selectie geknield op de middencirkel te zien is.

De spelers hebben bij de foto de teksten ‘Unity is Strength’ en ‘Black Lives Matter’ gevoegd. Naast Van Dijk en Wijnaldum zijn ook de twee Nederlandse talenten Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever op de foto te zien. Voor de spelers van the Reds was het de eerste keer sinds woensdag 11 maart, toen zij in de achtste finales van de Champions League werden uitgeschakeld door Atlético Madrid, dat zij weer samenkwamen op Anfield.

Liverpool treedt met dit statement in de voetsporen van Jadon Sancho, Marcus Thuram, Winston McKennie en Achraf Hakimi, die in het afgelopen weekend in de Bundesliga met een eerbetoon aan Floyd kwamen. Ook onder meer Frenkie de Jong reageerde met een foto op Instagram op het overlijden van de Amerikaan. Zijn dood heeft in de afgelopen dagen op veel plekken in de Verenigde Staten tot grote demonstraties geleid.