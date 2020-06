Liverpool bereikt akkoord en stelt recorddeal twee maanden uit

Liverpool heeft een akkoord bereikt met Nike om twee maanden later met elkaar in zee te gaan, zo meldt maandagmiddag via de clubkanalen. De grootmacht en kledinggigant zouden vanaf 1 juni al een samenwerking aangaan, maar door de onderbreking van de competitie door het coronavirus is de deal twee maanden uitgesteld. Zodoende zullen the Reds bij een kampioenschap in het shirt van de huidige kledingsponsor New Balance worden gehuldigd.

New Balance, dat jaarlijks circa vijftig miljoen euro overmaakt aan Liverpool, voorzag de club sinds 2015 van kleding. Het Amerikaanse merk spande in oktober een rechtszaak aan om kledingsponsor te kunnen blijven. New Balance meende het recht te hebben om het aanbod van Nike te evenaren om zo ook na dit seizoen kledingsponsor te blijven, maar dit werd door de rechter verworpen.

De deal met Nike zou de duurste kledingsponsordeal in de Premier League zijn, zo wisten diverse Engelse media te melden. Manchester United ontvangt op jaarbasis 75 miljoen van kledingsponsor Adidas, maar Nike zou Liverpool nog meer betalen. New Balance was er alles aan gelegen om dit seizoen te eindigen als kledingsponsor, zodat Liverpool in kledij van het merk de eerste landstitel in dertig jaar zou vieren.

New Balance, Nike en Liverpool hebben na 'vriendelijke gesprekken' besloten dat eerstgenoemde bedrijf ook de komende tijd het kledingmerk van de grootmacht blijft. Het contract met Nike gaat op 1 augustus in. Liverpool staat momenteel eerste in de Premier League, met 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City, dat wel een duel minder heeft gespeeld dan de koploper.