Fans Tottenham ‘vrezen het ergste’ na presentatie van roze shirt

De meeste fans van Tottenham Hotspur zijn niet enthousiast over het nieuwe trainingsshirt van het seizoen 2020/21. Maandag bracht de club het design van de trainingstenues naar buiten, waarbij naast een tricot met donkerblauw en geel ook een roze shirt werd gepresenteerd. Supporters van the Spurs 'vrezen' nu voor het design van het thuis- en uitshirt, zo blijkt uit de reacties op internet.

Maandagochtend maakte Tottenham melding van de trainingsshirts, maar de achterban is overwegend negatief over de kleur. Waar een enkeling de kleurkeuze kan waarderen, zijn de meeste supporters niet blij met het tenue, geproduceerd door Nike. "Traditionele kleuren van Tottenham zo te zien", reageert een fan cynisch op Twitter. "Hey Nike, waarom haat je ons?", zo vraagt een ander zich af.

"Dus de uitgelekte shirts kloppen... We krijgen dit seizoen 'sh***ier kits", concludeert een fan, die refereert aan de publicaties van Footy Headlines. Het medium deelde eerder via social media al het zogenaamde nieuwe thuisshirt van Tottenham met grijze patronen op het overwegend witte shirt. Het medium noemt de keuze van Nike voor het roze trainingsshirt 'gewaagd en onverwacht'.

