‘Lionel Messi laat deadline voor speciale clausule passeren’

Lionel Messi is naar alle waarschijnlijkheid ook aankomend seizoen speler van Barcelona. ESPN heeft namelijk vanuit bronnen rondom de club bevestigd gekregen dat de sterspeler ervan af heeft gezien om gebruik te maken van een speciale clausule. Volgens deze bepaling had hij aankomende zomer transfervrij uit het Camp Nou kunnen vertrekken.

Messi tekende in 2017 een contract tot medio 2021 bij de Catalaanse grootmacht. In deze verbintenis werd destijds echter opgenomen dat de aanvaller in de zomer van 2020 gratis de deur achter zich dicht kan trekken, als hij dat wilde. ESPN meldt maandagmiddag dat Messi tot uiterlijk 31 mei had om deze clausule te activeren en dit niet heeft gedaan.

Wat als Messi en Ronaldo straks stoppen met voetbal? | VZ Documentaire

Messi ligt nu dus nog officieel voor een seizoen vast bij Barcelona. Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet echter al eens optekenen dat het verlengen van deze overeenkomst bovenaan zijn lijstje staat en er wordt al gesproken over een ‘contract voor het leven’ voor de 32-jarige Argentijn. Eerder tekende Andrés Iniesta, die Barcelona twee jaar geleden verliet voor het Japanse Vissel Kobe, al een soortgelijke verbintenis.

Messi is met 627 doelpunten al de topscorer aller tijden van Barcelona en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat hij Xavi Hernández aflost als speler met de meeste wedstrijden voor de club in de benen. Messi kwam tot nu toe 718 keer in actie namens de koploper van LaLiga, terwijl zijn oud-ploeggenoot tot 767 optredens kwam.