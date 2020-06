‘Michel Preud’homme bedankt voor dubbelfunctie in Eredivisie’

FC Twente heeft misgegrepen in een poging om Michel Preud’homme terug te halen naar Enschede, zo meldt Het Laatste Nieuws maandag. De Tukkers hebben zich bij de oud-doelman, die al een verleden als trainer van de club heeft, gemeld met het aanbod om de vertrekkende Gonzalo García García op te volgen. Preud’homme heeft FC Twente volgens de krant echter laten weten dat hij ‘niet vrij is’.

De 61-jarige Preud’homme is sinds mei 2018 de trainer van Standard Luik en gaat de Belgen in de komende dagen op de hoogte brengen van zijn plannen om al dan niet door te gaan bij de club. Naast coach van het eerste elftal is de 58-voudig international van de Rode Duivels ook vicevoorzitter en technisch directeur van Standard.

FC Twente had volgens de berichtgeving uit België eenzelfde soort rol in gedachten voor Preud’homme, aangezien de club hem ‘carte blanche wilde geven om de club technisch helemaal te reorganiseren’. De technische beleidsvoering was tot voor kort het werkterrein van technisch directeur Ted van Leeuwen, die eind april opzij werd gezet.

Preud’homme zwaaide in het seizoen 2010/11 als trainer de scepter in de Grolsch Veste. De oefenmeester won dat seizoen met zijn ploeg de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, maar moest op de slotdag van het Eredivisie-seizoen de landstitel wel aan Ajax laten. Ondanks een doorlopend contract vertrok hij na afloop van deze voetbaljaargang naar het Saudische Al-Shabab.