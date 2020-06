Man United heeft beet en slaat belangrijke slag op transfermarkt

Odion Ighalo blijft tot januari bij Manchester United, zo bevestigt de Engelse grootmacht maandagmiddag via de officiële kanalen. Diverse Engelse media meldden reeds dat de club erin was geslaagd de huurdeal met Shanghai Shenhua te verlengen en nu laat men weten dat de dertigjarige spits tot en met januari 2021 op Old Trafford actief blijft.

De aanvaller maakte sinds zijn entree bij United een sterke indruk, met vier doelpunten in acht wedstrijden. De Premier League-club wilde erg graag langer door met Ighalo, maar de onderhandelingen met Shanghai Shenhua bleken lange tijd niet het gewenste effect te sorteren. Uiteindelijk zijn de clubs alsnog tot een akkoord gekomen, zo meldt United.

Volgens diverse media was het standpunt van Shanghai Shenhua in eerste instantie dat Ighalo alleen langer bij United kon blijven als de optie tot koop zou worden gelicht, maar de coronacrisis heeft naar verluidt roet in het eten gegooid. Enkele media melden dat de Nigeriaan als tegenprestatie zijn contract in Shanghai, dat nu eind 2021 afloopt, verlengt tot eind 2024. Shanghai Shenhua zou ook akkoord zijn gegaan met het verlengen van de huurdeal, omdat de spits door de coronacrisis niet tijdig terug kon keren voor de start van het nieuwe seizoen van de Super League.

Manager Ole Gunnar Solskjaer liet eerder al weten te hopen op een nieuwe deal tussen de clubs. "Shanghai Shenhua was tot nu toe een geweldige partner voor ons, mede omdat Ighalo voor zijn droomclub kon uitkomen. De afgelopen periode was een droom voor hem en hopelijk kan hij afmaken waar hij aan begonnen is door een prijs met ons te winnen", aldus de Noorse coach.