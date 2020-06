Chiellini laakt vergelijking met Balotelli: ‘Soms hoort hij zijn wekker niet'

Moise Kean werd eerder vergeleken met Mario Balotelli, mede door het feit dat hij eveneens moeite zou hebben met discipline. Giorgio Chiellini schrijft in zijn biografie Io, Giorgio niks te begrijpen van die vergelijking. De 35-jarige verdediger beaamt dat Kean weleens in de problemen is gekomen, maar benadrukt dat hij zich bij Juventus altijd respectvol opstelde.

Eerder kwam al een deel van de biografie van Chiellini naar buiten waarin hij zich niet al te positief uitlaat over Balotelli. “Mario is een negatief persoon, zonder enig respect voor de groep. Tijdens het toernooi om de Confederations Cup van 2013 in Brazilië was hij nooit bereid om iemand te helpen. Hij verdiende echt een klap in zijn gezicht. Er waren mensen die zeiden dat hij bij de vijf beste spitsen van de wereld hoorde, maar voor mij heeft hij nooit bij de top tien of zelfs de top twintig gezeten.”

“Balotelli heeft alleen het schot. Er zijn mensen die Moise Kean met hem vergeleken, de jongen zou rebels en niet te managen zijn. Maar hij is echt compleet anders dan Mario. Natuurlijk werd hij in de jeugd van Juventus geregeld gestraft. Maar toen hij in het eerste elftal speelde, toonde hij altijd respect richting de groep. Soms hoort hij zijn wekker niet en komt hij te laat, maar dat is gedrag dat eenvoudig te veranderen is”, geeft Chiellini te kennen.

De twintigjarige Kean verruilde Juventus afgelopen zomer voor Everton, maar heeft met 1 doelpunt in 26 wedstrijden zijn draai nog niet helemaal gevonden in Engeland. “Hij is nog jong en komt naar een nieuw land, met een nieuwe taal, cultuur en speelstijl. Dat is moeilijk”, zo neemt ploeggenoot Theo Walcott het in gesprek met Goal op voor de Italiaanse spits. “Het voelt alsof er veel druk wordt gelegd op een speler die daar niet om gevraagd heeft. Ze willen gewoon genieten van het voetbal, maar het heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving.”

“Hij is een workaholic, soms doet hij echt bizarre dingen met de bal en hij is waarschijnlijk de sterkste gozer die ooit ben tegengekomen”, vervolgt een lovende Walcott. “Yerry Mina is groot, maar Moise wint de strijd met hem. Ik was heel blij toen hij zijn eerste doelpunt maakte, want je zag de emotie op zijn gezicht. Hij heeft zo hard gewerkt, ook om de transfer te verdienen. Ik heb het zelf meegemaakt en weet hoe het voelt, ik weet dat hij hongerig is.”