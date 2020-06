Transferplannen Bayern op losse schroeven na uitspraken Oliver Kahn

Bayern München bracht reeds naar buiten dat het de komende transferperiode twee aankopen willen doen, maar mogelijk komt er geen enkele speler naar de Duitse grootmacht. Bestuurslid Oliver Kahn heeft namelijk laten weten dat het niet valt uit te sluiten dat Bayern geen enkele grote aankoop zal doen. Diverse spelers zijn aan de Bundesliga-koploper gelinkt, maar Kahn weet niet of de transfers van de grond komen nu de voetbalwereld in financieel opzicht hard is geraakt door de coronacrisis.

Manchester City-buitenspeler Leroy Sané en Bayer Leverkusen-middenvelder Kai Havertz zijn de spelers die in de media het meest aan Bayern worden gelinkt. De club lijkt momenteel echter niet bezig met het versterken van de selectie. “Momenteel zijn we druk met andere zaken. Het is ook de vraag of de carrousel überhaupt gaat draaien. Ik ben daar vrij sceptisch over”, aldus Kahn in het programma Sky90. De voormalig doelman van Bayern sluit een ‘transferstop’ niet uit. “We bekijken hoe alles zich ontwikkelt, net zoals andere Europese clubs. Ik heb vooralsnog niet het idee dat clubs bereid zijn om heel grote transfers te doen.”

Kahn krijgt de vraag hoe de situatie is omtrent Sané, die al geruime tijd in verband wordt gebracht met een overstap naar Bayern. “Hij heeft een zware blessure achter de rug en probeert nu stap voor stap weer de oude te worden. Maar het is lastig om het te hebben over spelers die een doorlopend contract bij hun club hebben”, aldus Kahn, die ook niet al te diep wil ingaan op de interesse in Havertz. “Hij is een toptalent en een superspeler. Maar het is niet zo dat Bayern belangstelling heeft voor alle goede spelers. Bovendien heeft hij een doorlopend contract." Havertz staat tot medio 2022 onder contract bij Leverkusen