‘Barça zag toptransfer afketsen door koudwatervrees en aanbod van 72 miljoen’

Het had niet veel gescheeld, of Marcus Rashford was in de zomer van 2019 naar Barcelona vertrokken. Mundo Deportivo schrijft dat de Catalanen onderzochten of de spits van Manchester United de overstap naar Spanje wilde maken en daar een positieve reactie op kregen. Rashford kreeg echter te maken met koudwatervrees en ging mede daardoor in op het uiterst lucratieve aanbod van Manchester United om zijn contract te verlengen.

Barcelona zoekt al langer naar een potentiële opvolger voor Luis Suárez. Tegen het einde van 2018 hadden de Catalanen net een blauwtje gelopen bij Antoine Griezmann, die zijn contract bij Atlético Madrid had verlengd. Barcelona hield de verrichtingen van Luka Jovic, die Eintracht Frankfurt uiteindelijk afgelopen zomer verruilde voor Real Madrid, nauwlettend in de gaten, maar ook de naam van Rashford verscheen plotseling op het verlanglijstje. De reden daarvoor was dat hij zijn tot 2020 lopende contract bij Manchester United nog niet had verlengd.

Manchester United moest Rashford daarom in principe in de zomer van 2019 verkopen, om nog een acceptabele transfersom aan hem over te houden. Barcelona gooide lijntjes uit bij de entourage van de nu 22-jarige spits, die wordt vertegenwoordigd door zijn broers. De regerend kampioen van Spanje kreeg hoopgevende berichten terug, want Rashford zag in Barcelona zowel sportief als financieel een stap vooruit. Ondanks dat Griezmann in dezelfde periode terugkrabbelde en aangaf toch naar Barcelona te willen verkassen, bestonden er warme contacten met de entourage van Rashford.

Dat het uiteindelijk niet van een transfer gekomen is, ligt aan Rashford. Volgens de Spaanse sportkrant sloeg de twijfel toe bij de 38-voudig Engels international, die vreesde voor aanpassingsproblemen in een land met een andere taal, voetbalstijl, voetbalcultuur en medespelers. Rashford gaf bij zijn broers aan dat hij toch bij Manchester United wilde blijven, al kan dat ook gedeeltelijk met het contractaanbod van de Engelse grootmacht te maken hebben. Manchester United bood Rashford een weeksalaris van 288.000 euro.

Het betekende dat als Rashford zijn handtekening zou zetten onder een vijfjarig contract, hij een jaarsalaris van 14,9 miljoen tegemoet kon zien. De totale waarde van het tot 2023 lopende contract, met een optie voor nog een seizoen, komt daarmee op ruim 72 miljoen. Manchester United is er zo in geslaagd om Rashford alsnog binnenboord te houden, terwijl Barcelona uiteindelijk toch Griezmann binnenhaalde. De Catalanen betaalden 120 miljoen aan Atlético Madrid voor de Fransman.