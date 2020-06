‘Inter handelt snel en bereikt persoonlijk akkoord na verkoop Icardi’

Internazionale lijkt Juventus af te troeven in de strijd om Sandro Tonali. Volgens Corriere della Sera is de gewilde middenvelder hard op weg naar het Giuseppe Meazza. Inter zou namelijk een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de twintigjarige Italiaan over een contract voor vier jaar.

Tonali wordt gezien als een van de grootste talenten op de Italiaanse velden. Hij wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar de Italiaanse top en Inter lijkt nu door te pakken. Volgens de Italiaanse krant tekent de controlerende middenvelder een vierjarig contract ter waarde van 2,5 miljoen euro per seizoen. Financieel gaat hij er behoorlijk op vooruit, daar hij bij Brescia voor 250.000 euro per jaar op de loonlijst staat. In de loop der jaren zal zijn salaris bij Inter oplopen.

De club uit Milaan moet nu tot een akkoord zien te komen met Brescia. Voorzitter Massimo Cellino wil het talent niet zonder slag of stoot laten gaan. De vraagprijs is bepaald op vijftig miljoen euro. Internazionale wil het geld gebruiken dat het vertrek van Mauro Icardi heeft opgeleverd. Zondag werd bekend dat de Argentijnse spits voor vijftig miljoen euro is verkocht aan Paris Saint-Germain. Dat bedrag kan middels bonussen nog met acht miljoen euro kan oplopen.

Wanneer de deal doorgang vindt, krijgt Antonio Conte zijn gewenste controlerende middenvelder, die over belangstelling niet te klagen heeft. Eerder werd hij al gelinkt aan Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain en Barcelona. Ondanks de mogelijke komst van Tonali is de interesse van Inter in Barcelona-middenvelder Arturo Vidal niet afgenomen, zo klinkt het.