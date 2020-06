Drie Nederlanders wel, maar Ronaldo niet in lijst met 20 duurste spelers

Accountantskantoor KPMG heeft recent onderzoek gedaan naar de waardedaling van voetballers door de coronacrisis. In landen waar de competities niet worden afgemaakt, daalt de waarde van de spelers met 26,5 procent, terwijl deze waardedaling in landen waar de competitie wel wordt hervat op 17,7 procent ligt. Desondanks blijft Kylian Mbappé de meest waardevolle speler ter wereld, terwijl met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt tevens drie Nederlanders zijn terug te vinden in de lijst.

Voor de coronacrisis was Mbappé volgens KPMG 225 miljoen euro waard, maar dat is dus mede door het beëindigen van de Franse Ligue 1 gedaald naar 177 miljoen. Daarmee heeft de 21-jarige aanvaller een behoorlijke voorsprong op ploeggenoot en naaste achtervolger Neymar, die zijn waarde volgens KPMG zag dalen van 175 miljoen naar 137 miljoen. Raheem Sterling completeert de top-drie, met een waarde van 134 miljoen (voorheen 150 miljoen), ervan uitgaande dat de Premier League zoals gepland daadwerkelijk hervat gaat worden.

Lionel Messi heeft met de vierde plaats en een waarde van 134 miljoen (voorheen 175 miljoen) nog wel een hoge notering, maar Cristiano Ronaldo is niet bij de duurste twintig voetballers van dit moment terug te vinden. Met de twaalfde plaats is Van Dijk de hoogst genoteerde Nederlander in de lijst van KPMG. De verdediger van Liverpool had voor het uitbreken van de coronacrisis een waarde van 115 miljoen, maar ziet die dalen naar 96 miljoen. Van Dijk wordt op de voet gevolgd door landgenoot De Jong.

De Jong was voorheen 109 miljoen waard, maar heeft te maken gehad met een waardedaling van 15 miljoen en wordt nu nog geschat op 94 miljoen. De Ligt is op de twintigste plaats de laatste Nederlander in de lijst met duurste voetballers. De verdediger van Juventus werd afgelopen zomer voor 85,5 miljoen overgenomen van Ajax en kende derhalve een waarde van 86 miljoen. Daar is zes miljoen euro afgegaan, waardoor De Ligt nu een waarde van tachtig miljoen heeft gekregen.

De twintig duurste voetballers ter wereld volgens KPMG