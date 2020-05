Analisten schuiven drie kandidaten voor als opvolger van Erik ten Hag

De analisten van FOX Sports zijn het oneens over de vraag wie de beste trainer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie was. Tijdens Voetbalpraat werd zondagavond zogenaamd de Rinus Michels Award uitgereikt; in werkelijkheid gaat dat niet gebeuren door het stopzetten van de competitie. Vorig seizoen werd Erik ten Hag van Ajax benoemd tot best presterende trainer uit de Eredivisie.

Tafelgasten Mark van Rijswijk, Cristian Willaert en Hans Kraay jr. dragen ieder een andere kandidaat voor. De voorkeur van Van Rijswijk gaat uit naar Dick Lukkien, die FC Emmen naar de twaalfde plek loodste in de competitie. "Klaar. Kunnen we door naar het volgende onderwerp?", lacht hij. "Lukkien heeft FC Emmen er weer in gehouden, voor het tweede seizoen op rij. Een ongekende prestatie. Hij had hem vorig jaar al moeten winnen en dan dit jaar zeker."

Kraay junior nomineert Arne Slot, die met AZ als tweede eindigde met hetzelfde puntenaantal als nummer één Ajax. "Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi hebben het natuurlijk goed gedaan, maar dat zijn geen spelers voor Bayern München, Juventus en Atlético Madrid. Slot heeft AZ heel aantrekkelijk laten voetballen. Als er een tegenslag is, raakt hij als beginnend hoofdtrainer niet in de war. Als ze even als kampioenskandidaat worden gezien en met 3-0 verliezen bij Sparta Rotterdam, dan blijft hij hetzelfde."

"Ik ben het helemaal eens met de kandidaten van Mark en Hans", vult commentator Willaert: aan. "Maar er is één kandidaat die erbovenuit stijgt en die zij niet noemen omdat hij middenin het seizoen is ingestapt. Als het seizoen was begonnen op het moment dat Dick Advocaat instapte bij Feyenoord, dan had hij nu met negen punten voorsprong eerste gestaan in de Eredivisie." Omdat er geen consensus wordt bereikt, mag presentator Jan Joost van Gangelen de beslissende stem uitbrengen: hij kiest net als Van Rijswijk voor Lukkien.