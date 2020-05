‘Charmeoffensief van PSG bij Ajax maakt grote indruk op transferdoelwit’

Sergiño Dest is op dit moment een van de meest begeerde spelers van Ajax. De negentienjarige rechtsback staat naar verluidt in de belangstelling van Bayern München, Barcelona en Paris Saint-Germain en laatstgenoemde club zou inmiddels volgens France Football uitstekende papieren hebben om aan de haal te gaan met de komst van de verdediger.

PSG is op zoek naar een nieuwe rechtsback, nu Thomas Meunier zijn laatste wedstrijd voor de Franse grootmacht gespeeld heeft. Het aflopende contract van Meunier in Parijs wordt niet verlengd, waardoor technisch directeur Leonardo van PSG zich bij de delegatie van Dest heeft gemeld om een zomerse transfer te bespreken. Het verhaal van de Braziliaanse beleidsbepaler heeft volgens France Football grote indruk gemaakt op Dest.

PSG zou veel potentie zien in Dest en hem een rooskleurig toekomstbeeld hebben geschetst. De international van Amerika moet op de rechtsbackpositie de concurrentiestrijd aangaan met Thilo Kehrer en Colin Dagba en heeft zodoende direct zicht op een basisplaats, zo klinkt het. Bij Bayern en Barcelona is de concurrentie een stuk groter, waardoor het charmeoffensief van PSG goed is ontvangen door de back van Ajax.

Dest beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Trainer Erik ten Hag deed in alle competities 36 keer een beroep op de rechterverdediger, die bovendien door de technische staf van de Amsterdammers werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Het contract van Dest loopt nog twee jaar door, maar Ajax zou bij een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro bereid zijn om mee te werken aan een zomers vertrek, mede door de aanwezigheid van Noussair Mazraoui, die de afgelopen twee seizoenen al regelmatig opdraafde als rechtsback.