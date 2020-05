Frenkie de Jong reageert met simpele foto op dood van George Floyd

Frenkie de Jong heeft zondagavond, in navolging van enkele collega-voetballers uit het buitenland, gereageerd op de veelbesproken dood van George Floyd. Op zijn sociale media plaatst de middenvelder van Barcelona de foto waarop hij samen met Georgino Wijnaldum een statement maakt tegen racisme, tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0) op 19 november 2019. #Stopracism, schrijft De Jong bij de foto. Op zijn tweet wordt vrijwel unaniem positief gereageerd door zijn volgers.

Na het openingsdoelpunt van Wijnaldum zochten de middenvelders elkaar op en toonden ze hun onderarmen gebroederlijk naast elkaar. Vervolgens verzamelden alle ploeggenoten zich rond De Jong en Wijnaldum. De internationals reageerden destijds op de gebeurtenissen tijdens het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior, enkele dagen eerder in de Keuken Kampioen Divisie. Toen was aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior doelwit van racistische uitingen vanaf de tribunes.

De foto van De Jong wordt op Instagram gedeeld door Wijnaldum. Eerder op de zondag reageerde Memphis Depay al op de dood van de 46-jarige Floyd, wiens dood tot hevige protesten in meerdere Amerikaanse steden heeft geleid. Depay plaatste een afbeelding van het internet van de knielende American Football-speler Colin Kaepernick, met de tekst: 'Dit was het vredige gedeelte van de demonstraties. Jullie hadden moeten luisteren.' Floyd werd in Minneapolis bijna negen minuten op de grond gehouden door een agent, die zijn knie in de nek van de man zette.

Zondag werd in de Bundesliga al stilgestaan bij het overlijden van Floyd. Zowel Jadon Sancho als Achrif Hakimi toonde tijdens de wedstrijd tussen SC Paderborn 07 en Borussia Dortmund (1-6) een shirt met de tekst 'Justice for George Floyd', nadat ze scoorden. Zaterdag droeg de Amerikaanse international Weston McKennie van Schalke 04 een speciale band om zijn arm met dezelfde tekst, tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen (0-1 nederlaag). In het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Union Berlin (4-1) knielde Marcus Thuram in het strafschopgebied nadat hij een doelpunt had gemaakt. Op sociale media lieten spelers als André Onana en Cesc Fàbregas de afgelopen dagen al van zich horen.