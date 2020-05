De Boer prijst wederopstanding: ‘Hij begon dramatisch, een soort attitude’

Ronald de Boer is na de 1-6 overwinning van Borussia Dortmund op SC Paderborn 07 lovend Jadon Sancho en Achraf Hakimi. Sancho was met drie doelpunten de absolute uitblinker aan de kant van die Borussen, terwijl ook Hakimi met een treffer een aandeel had in de ruime zege.

De Boer constateert bij FOX Sports dat Sancho zich met zijn hattrick revancheerde voor een mindere periode. De twintigjarige vleugelaanvaller moest in de eerste drie wedstrijden na de corona-onderbreking genoegen nemen met een reserverol, maar vandaag kreeg hij, mede door een blessure bij aanvalsleider Erling Braut Haaland, van trainer Lucien Favre eindelijk een kans in de basis. "Hij begon dramatisch tegen Bayern München, maar dat was volgens mij een soort attitude", blikt De Boer terug op het spel van Sancho tijdens zijn invalbeurt van afgelopen dinsdag tegen de titelconcurrent van Dortmund.

Sancho werd tegen Bayern aan het begin van de tweede helft bij een 0-1 achterstand ingebracht door Favre, maar kon uiteindelijk geen verandering meer aanbrengen in de stand. "Daarna zag je bij vlagen wel alweer de oude Sancho, en vandaag was hij geweldig in de tweede helft", vervolgt De Boer, die Sancho tegen Paderborn driemaal zag scoren. De jonge Engelsman tikte na een uur spelen de 0-2 binnen op aangeven van Julian Brandt, vond een kwartier voor tijd fraai de verre hoek met een krulbal en completeerde in blessuretijd zijn hattrick met een lage schuiver vanbinnen de zestien.

De Boer prijst het optreden van Sancho, maar stipt aan dat de buitenspeler ook kon profiteren van het goede werk van zijn teamgenoten. "Ze gebruikten hem op de juiste manier", stelt de analist, die de nationale ploeg van Engeland een fraaie toekomst toedicht, met onder anderen Sancho in de gelederen. "Ik heb een lijst gezien van alle talenten van het Engelse elftal: het is schrikbarend. Het ziet er écht goed. Als de bondscoach (Gareth Southgate, red.) dat ook inziet en het typische Engelse voetbal achter zich durft te laten voor het moderne voetbal, dan denk ik dat het Engelse voetbal een rooskleurige toekomst voor zich heeft."

Ook het optreden van Sancho’s ploeggenoot Hakimi beviel De Boer. Hakimi speelde opnieuw als rechterwingback in een 3-4-3-systeem en was in de slotfase het eindstation van een fraaie aanval. "Hakimi is in mijn ogen écht een moderne back. Hij heeft de longinhoud van een marathonloper, maar hij wil er ook altijd bij zijn in de zestien. Hij kan alles in mijn ogen. Hij kan goed verdedigen, is aanvallend en in de combinatie goed, komt op de juiste momenten op en heeft gevoel voor positie", vervolgt de oud-middenvelder. De Boer verwacht dat Real Madrid in de toekomst veel plezier gaat beleven aan Hakimi, als de Marokkaans international aankomende zomer na twee seizoenen als huurling van Dortmund terugkeert bij de Spaanse grootmacht. "Ik denk dat Real Madrid heel veel plezier aan hem gaat beleven. Ik vind dat Dani Carvajal het op dit moment minder doet." Carvajal is al geruime tijd de vaste rechtsback van Real Madrid.