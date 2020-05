‘Leroy Fer krijgt nog beter voorstel van grootmacht uit Süper Lig’

Besiktas werkt aan de komst van middenvelder Leroy Fer van Feyenoord, zo verzekert de Turkse journalist Ertan Süzgün zondagavond. Eerder deze week maakte Feyenoord Transfermarkt melding van de belangstelling uit Turkije, en volgens Süzgün berust dat bericht op waarheid. Hij schrijft via Twitter dat Besiktas een verbeterd contractvoorstel heeft gedaan aan Fer, met een 'significante' verhoging van het geboden jaarloon ten opzichte van het eerste bod.

Fer keerde in de zomer van 2019 terug bij Feyenoord en tekende een contract voor een seizoen, met een optie voor een extra jaar. Als Feyenoord die optie licht, dan blijft het salaris van Fer gehandhaafd. Met de coronacrisis in het achterhoofd is dat echter geen optie voor de club. Feyenoord hoopt evenwel een akkoord te bereiken met de routinier over een nieuw contract. Zelf heeft Fer er geen geheim van gemaakt in De Kuip te willen blijven, maar beide partijen hebben elkaar vooralsnog niet gevonden.

Feyenoord Transfermarkt meldde eerder deze week dat Fer voor drie seizoenen kan tekenen bij Besiktas. Het eerste voorstel van de nummer vijf van de Süper Lig zou voor Fer al een flinke salarisverbetering hebben betekend ten opzichte van zijn contract in Rotterdam. Met het tweede voorstel gaat Besiktas nog verder. De dertigjarige middenvelder was dit seizoen een belangrijke basiskracht voor Feyenoord, die in totaal 34 officiële wedstrijden speelde en daarin 5 keer scoorde.

Feyenoord en Besiktas weten elkaar in ieder geval goed te vinden. Afgelopen zomer kwam Oguzhan Özyakup op huurbasis over van de Turkse club; Feyenoord wacht af of het mogelijk is om de middenvelder nog een seizoen te huren. Bovendien meldden diverse Turkse media deze week dat Besiktas belangstelling heeft voor Luciano Narsingh, wiens contract nog een jaar doorloopt. Ook Trabzonspor zou interesse hebben in Narsingh. Tot slot ligt ook voor Eric Botteghin een overstap naar Turkije in het verschiet: Voetbal International maakte donderdag melding van belangstelling van Antalyaspor, de huidige nummer elf.