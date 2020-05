Sancho schittert bij rentree en vraagt aandacht voor George Floyd

Borussia Dortmund heeft zich zondagavond herpakt van de 0-1 nederlaag tegen Bayern München, eerder deze week. Op bezoek bij hekkensluiter SC Paderborn 07 won de nummer twee van de Bundesliga met 1-6; alle doelpunten vielen in de tweede helft. Jadon Sancho had voor het eerst sinds de hervatting van de competitie een basisplaats en was van grote waarde met drie doelpunten. De aanvaller staat dit seizoen op zeventien goals en zestien assists. Borussia Dortmund heeft nu een achterstand van zeven punten op koploper Bayern München en een voorsprong van vier punten op Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund heeft het doorgaans lastig in uitwedstrijden tegen promovendi. In slechts een van de laatste zes uitduels met een gepromoveerde club wist BVB te winnen; viermaal verloor het. Ditmaal hadden de manschappen van Lucien Favre het uiteindelijk een stuk makkelijker, al wist men niet te scoren in de eerste helft. Borussia Dortmund domineerde voor de pauze wel al en bepaalde het tempo, maar was slordig in de afrondende fase. De bezoekers moesten het stellen zonder de tegen Bayern München geblesseerd uitgevallen Erling Braut Haaland en Mahmoud Dahoud. Ze werden vervangen door Jadon Sancho en Emre Can; voor beide spelers was het hun eerste basisplaats sinds de hervatting van de Bundesliga.

Duidelijk was dat Borussia Dortmund aandrong in de eerste helft. De gasten kregen een handvol goede kansen om de score te openen en hoefden achterin weinig toe te laten. De eerste goede mogelijkheid was na ruim een kwartier voor Thorgan Hazard. De aanvaller werd bediend met een handige bal van Lukasz Piszczek over de defensie en zette zijn sprint op het juiste moment in om de buitenspelval te ontlopen. Hij probeerde het met een hard schot vanuit een lastige hoek, dat werd gepareerd door doelman Leopold Zingerle. Op papier was Hazard overigens geposteerd in de spitspositie als rechtstreekse vervanger van Haaland, maar in de praktijk waren ook Sancho en Julian Brandt in de punt van de aanval te vinden: voorin vond veel beweging plaats bij de ploeg van Favre.

Er volgden nog meer kansen. Na 25 minuten zette Achraf Hakimi met een handige passeerbeweging op het middenveld een rappe aanval op touw, die na terugleggen van Brandt uitmondde in een schietkans voor Raphaël Guerreiro. De opgekomen vleugelverdediger schoot via het been van Jamilu Collins naast. Op slag van rust raakte de vrijstaande Brandt de bal vanuit kansrijke positie niet goed, waardoor ook zijn mogelijkheid verkeken ging. Paderborn liet zich overigens niet geheel onbetuigd en counterde enkele keren dreigend. Er waren voor rust twee doelpogingen van Christopher Antwi-Adjej, maar ook hij raakte de bal niet gelukkig.

Wat verder opviel aan de eerste helft was de sportiviteit: arbiter Daniel Siebert floot slechts voor één overtreding. Volgens statistiekenbureau Opta betekent dat een negatief record voor een eerste helft in de Bundesliga sinds men de data bijhoudt (2004/05). In de tweede helft ging het er iets ruwer aan toe, met meer overtredingen. Borussia Dortmund ging verder waar het gebleven was: bij het creëren van mogelijkheden uit veldspel over de grond. Een slim overstapje van Emre Can resulteerde in een doelpoging van Hakimi van dichtbij, waar Zingerle een antwoord op had, en na een schitterende aanval bezorgde Sancho ploeggenoot Hazard nog een mogelijkheid. Het was wachten op het eerste doelpunt en dat volgde negen minuten na de pauze.

Aan de linkerflank controleerde Guerreiro een lange bal knap, alvorens Sancho te bedienen. De buitenspeler passeerde zijn bewaker en stelde Hazard in staat om de score te openen. Vervolgens was het de beurt aan Sancho zelf, nadat Brandt het zestienmetergebied bestormde en zijn ploeggenoot bediende. De Engelsman toonde na zijn doelpunt een shirt met de tekst ‘Justice for George Floyd’, de zwarte Amerikaan die maandag om het leven kwam in Minneapolis door buitensporig politiegeweld. Het kwam Sancho op een gele kaart te staan. Paderborn kwam even terug in de wedstrijd via een strakke penalty van Uwe Hunemeier, na een handsbal van Emre Can, maar Sancho bracht de marge weer terug naar twee treffers met een knap, uitdraaiend schot in de rechterhoek. De 1-4 volgde zes minuten voor tijd: Marcel Schmelzer bediende Hakimi, die afdrukte met een laag schot. Invaller Schmelzer maakte er 1-5 van met zijn eerste Bundesliga-doelpunt sinds september 2013 en Sancho bepaalde de eindstand doo zijn hattrick te completeren.