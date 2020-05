‘Domagoj Vida mag dromen van schitterende transfer naar Europese top’

Domagoj Vida staat in de zomerse transferperiode mogelijk voor een schitterende transfer. De 31-jarige centrumverdediger van Besiktas is namelijk op de radar verschenen bij Internazionale, zo schrijven diverse media uit Turkije dit weekeinde.

Onder meer Sabah en Sporx weten zondag te melden dat Inter serieus rekening houdt met een zomers vertrek van Diego Godín. De Uruguayaanse stopper is bij de grootmacht uit Milaan weliswaar in het bezit van een contract tot medio 2022, maar onzeker is of hij ook volgend seizoen ten dienste van trainer Antonio Conte zal staan.

Godín zou namelijk hoog op het verlanglijstje van Everton staan. Coach Carlo Ancelotti van de Engelse club is naar verluidt een fervent bewonderaar van Godín en zou de 34-jarige mandekker graag verwelkomen op Goodison Park. Ancelotti maakt centraal achterin bij Everton afwisselend gebruik van Mason Holgate, Michael Keane en Yerry Mina, maar zou met het oog op volgend seizoen graag een ervaren kracht toevoegen aan zijn selectie.

Mocht Godín naar Everton verkassen, dan komt volgens Turkse media Vida in beeld bij Inter. De Kroatische verdediger ligt na dit seizoen nog twee jaar vast bij Besiktas, maar de verwachting is dat hij voor een zachte prijs op te halen zal zijn in Istanbul, gezien de grote financiële gevolgen die de coronacrisis vermoedelijk zal hebben voor de Zwarte Adelaars. Vida is sinds januari 2018 actief voor Besiktas en geldt bij de Turkse grootmacht als een dragende kracht. Dit seizoen verscheen hij in 25 van de 26 wedstrijden in de Süper Lig aan de aftrap. Hij speelde eerder voor Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen en NS Osijek.