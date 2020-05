Balotelli: 'Er staan journalisten bij, met camera's! Ben ik een spook?'

Mario Balotelli is de berichtgeving over zijn absentie bij de trainingen van Brescia zat. De nummer laatst van de Serie A begon vorige week met optionele trainingen met het oog op de hervatting van de competitie, maar volgens Italiaanse media was Balotelli gedurende de eerste dagen nergens te bekennen. Vorige week vrijdag verscheen hij voor het eerst bij de club. Sindsdien zou de spits echter meerdere keren verstek hebben laten gaan.

De flamboyante aanvaller kwam dinsdag niet opdagen bij een training, vanwege vermeende buikklachten. Volgens La Gazzetta dello Sport was die onaangekondigde absentie van Balotelli voor de clubleiding van Brescia een reden om de gesprekken over de ontbinding van zijn contract te starten. Die geruchten worden zondag sterker, daar Balotelli volgens Sky Italia opnieuw een training heeft gemist. Dat bericht schiet in het verkeerde keelgat bij de spits.

"Hoe kun je schrijven dat ik niet train?", vraagt Balotelli zich af via Instagram Stories. "Er zijn altijd journalisten bij als ik aan het trainen ben, met tv-camera's! Ik train bijna iedere dag tweemaal. Hoe kun je het bewijs ontkennen? Ik wist niet dat ik een spook was, onzichtbaar voor de camera's." Balotelli is van plan om op termijn zijn kant van het verhaal duidelijk te maken, zo voegt hij toe. "Als het moment daar is, zal ik alles in detail uitleggen. Dan zullen jullie het begrijpen."

‘Rare gozer’ Mario Balotelli staat wéér voor transfer: ‘We zijn teleurgesteld’

Brescia-voorzitter Massimo Cellino heeft spijt van het vastleggen van Mario Balotelli. Lees artikel

Mogelijk is die laatste zin een directe reactie op uitspraken die Brescia-voorzitter Massimo Cellino woensdag deed in het programma Qui Studio a Voi Stadio van TeleLombardia. De preses stelde dat de ‘gedachten van Balotelli niet langer bij zijn huidige werkgever zijn'. Cellino noemde Balotelli een 'rare gozer' en zei ervan uit te gaan dat hij binnenkort vertrekt bij de club. Het contract van de 36-voudig international van Italië loopt nog twee jaar door, maar wordt automatisch beëindigd als de club degradeert. Die kans is groot, daar Brescia onderaan staat en de onderste drie club zullen degraderen naar de Serie B. De virtueel veilige nummer zeventien Genoa heeft negen punten meer dan Brescia.

Onlangs werd de naam van Balotelli in verband gebracht met onder meer Galatasaray en Vasco da Gama. De aanvaller, die eerder uitkwam voor achtereenvolgens Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice en Olympique Marseille, was dit seizoen namens Brescia goed voor vijf doelpunten in negentien wedstrijden. Cellino heeft de afgelopen dagen meermaals gezegd dat het een 'fout' was om Balotelli vast te leggen, en beide partijen lijken af te stevenen op een breuk. De vraag is alleen op welke manier: mogelijk bereiken ze een akkoord over de voortijdige ontbinding, nog voor een eventuele degradatie.