‘Mohamed Ihattaren draagt bij aan kloof door amorele actie’

Mohamed Ihattaren plaatste in april op Instagram een foto van zijn net aangeschafte Audi, een bericht dat in het verkeerde keelgat schoot bij trainer Gertjan Verbeek, die commentaar leverde op het talent. Mark van Ostaijen snapt waarom Verbeek niets begreep van het gedrag van de achttienjarige middenvelder van PSV. De socioloog ziet dat de kloof tussen voetballers en de samenleving groter wordt.

Van Ostaijen stelt in gesprek met de Volkskrant vast dat in crisistijd wordt gevraagd om solidariteit. "Daarom krijgt zo'n actie van Ihattaren veel meer lading. Van supporters en sponsors wordt gevraagd ondanks slinkende inkomsten de schouders eronder te zetten. En ondertussen poseert een talent met zo'n dure auto. En prijst een andere voetballer (Ryan Babel, red.) een boek aan dat leert hoe je belasting moet ontwijken."

Mohamed Ihattaren slaat terug: ‘Het boeit me eigenlijk vrij weinig wat hij zegt’

Lees artikel

De socioloog geeft aan dat de kloof tussen voetballers en de achterban verbreedt door 'dit soort amorele praktijken'. Ook collega-socioloog Ramón Spaaij ziet een kloof. "Maar die hebben we zelf gecreëerd. Sporters worden sinds de jaren tachtig steeds meer celebrity's. Het is de aantrekkingskracht zoals Hollywood die ook heeft. Ze verdienen steeds meer geld en tonen dat graag", zegt Spaaij, die ziet dat mensen het heerlijk vinden om daar vervolgens op te spuien.

Youri Mulder maakt het weinig uit hoe voetballers omgaan met geld. "Het maakt mij niet uit als een jonge Schalke-spits in een rode Ferrari rijdt. Als Depay schoenen van 1.600 euro showt. Of als Babel een kleurtje in zijn haar doet. Dat deed de punkgeneratie toch ook?", aldus de oud-prof. "Ik vind het wel wat hebben als een ster zich ook als een ster gedraagt. Je hoort vaak pas mensen daarover als er niet wordt gepresteerd."

Rory de Groot, medeoprichter van Mindyourfootball, een platform voor het welbevinden van jeugdvoetballers, vindt dat Ihattaren er niets aan kan doen. "Hoe kan je verwachten dat hij met twee poten in de maatschappij staat op die leeftijd? Hij wordt bovendien dagelijks gevoed met complimenten. Iemand anders had tegen hem moeten zeggen: even niet doen, nu, zo'n post. Maar zelfs een als evenwichtig, nuchter en intelligent omschreven voetballer als Matthijs de Ligt gaat in zee met topmakelaar Raiola om er het meeste geld eruit te krijgen. Anders hoor je er niet meer bij."