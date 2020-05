‘Tapia krijgt nieuwe kans in Spanje na duidelijke boodschap Feyenoord’

Renato Tapia is op de radar verschenen van Celta de Vigo, weet AS zondag te melden. De 53-voudig international van Peru moet de eerste aankoop voor volgend seizoen worden van de huidige nummer zeventien in LaLiga, zo klinkt het. Tapia gaf onlangs tegenover Radio Ovación te kennen dat Feyenoord het aflopende contract van de middenvelder niet wenst te verlengen.

De binnenkort transfervrije Tapia wordt door de Spaanse krant omschreven 'als een fysiek sterke verschijning, die kort voor de defensie kan opereren'. Voorts worden zijn kwaliteiten als spelverdeler en zijn positionering in verdedigend opzicht geroemd en krijgt Tapia aanvallende kwaliteiten toebedicht. Onder meer zijn afstandsschoten zijn een belangrijk wapen, wat klaarblijkelijk ook is opgemerkt door de technische leiding van Celta de Vigo. Een concreet voorstel is echter nog niet binnengekomen bij de zaakwaarnemer van Tapia.

Tapia werd in de afgelopen periode door verschillende buitenlandse media gelinkt aan onder meer Celtic, Rangers FC, Boca Juniors en Cruz Azul. Laatstgenoemde club leek een aantrekkelijke optie, maar een verhuizing richting Mexico zit er niet in voor de middenvelder. "Dat zou mooi zijn geweest, maar de omstandigheden op dat moment waren niet juist", zo zei hij in gesprek met Radio Ovación. Ik heb de deur nooit dichtgegooid voor Cruz Azul. Op dat moment was het het beste om te blijven (bij Feyenoord, red.) en dat was achteraf ook de beste keuze."

De 24-jarige middenvelder kwam voor de uitbraak van het coronavirus tot 26 duels namens Feyenoord. Onder Jaap Stam kwam hij nog geregeld aan spelen toe, maar met de komst van Dick Advocaat veranderde zijn status. Tapia moest het vooral doen met invalbeurten. Sinds zijn overgang van FC Twente naar Feyenoord, in januari 2016, maakte de controleur in 69 wedstrijden van de Rotterdamse club zijn opwachting, met 2 doelpunten en 4 assists als resultaat.

Het is nog onduidelijk of Tapia volgend seizoen in LaLiga speelt, mocht hij daadwerkelijk voor Celta de Vigo kiezen. De Spaanse club staat momenteel slechts een punt boven de degradatiestreep, met nog elf speelronden voor de boeg. In Spanje wordt het seizoen 2019/20 medio juni hervat. Celta de Vigo staat op 13 juni op eigen veld tegen Villarreal.