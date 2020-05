‘Sané kost 80 miljoen, Bayern moet er 20 miljoen bovenop doen en hem halen’

Uli Hoeness hoopt dat Leroy Sané op korte termijn een contract tekent bij Bayern München, zo liet het lid van de Raad van Commissarissen van der Rekordmeister zaterdag weten in gesprek met radiozender Bayern 1. Oud-verdediger Willy Sagnol heeft echter zo zijn twijfels bij de nadrukkelijke interesse van Bayern in de van een zware knieblessure herstellende aanvaller van Manchester City.

"Met zijn karakter past Sané helemaal niet bij Bayern", spreekt Sagnol, die met Bayern de Champions League en vijf landstitels veroverde, zijn zorgen uit in een onderhoud met RMC Sport. "Hij is enorm wisselvallig en tevens ingetogen qua karakter. In dat kader zou ik hem echt geen geschikte aankoop vinden voor Bayern. Sané is bij Manchester City en het nationale elftal van Duitsland al bij verschillende incidenten betrokken geweest." De verbintenis van de aanvaller in Manchester City loopt volgend jaar zomer af. Het is derhalve niet ondenkbaar dat the Citizens hem in de volgende transferperiode verkopen, om zo te voorkomen dat hij in 2021 gratis de deur uitloopt.

Van Gaal: 'Ajax - Bayern was de mooiste'

Sagnol zou liever zien dat Bayern de aandacht verlegt naar Kai Havertz, de spelmaker van Bayer Leverkusen. "Sané zou normaal gesproken tachtig miljoen euro kosten. Ik zou er nog eens twintig miljoen euro bovenop doen en Havertz binnenhalen", geeft de voormalig rechtsback uit Frankrijk als advies mee aan de clubleiding van Bayern. De pupil van trainer Peter Bosz staat op het lijstje van de koploper in de Bundesliga, al is het de vraag of er daadwerkelijk een bod wordt neergelegd in Leverkusen.

"We zouden hem zeker willen hebben, maar op het moment is het zo dat je niet precies weet wat de economische toekomst van het voetbal als geheel is. Ik zou Havertz graag in München zien spelen, maar ik kan het me op dit moment niet echt voorstellen", zo zei Hoeness in gesprek met bovengenoemd radiostation. De bestuurder is desondanks zeer optimistisch over de toekomst in München. "We hebben het contract van Manuel Neuer kunnen verlengen, net als dat van Joshua Kimmich, Niklas Süle en Robert Lewandowski. Daar komen hopelijk de contracten van David Alaba en Thiago nog bij. Met hopelijk ook Leroy Sané en spelers als Kingsley Coman en Serge Gnabry hebben we een jong team dat zich nog door kan ontwikkelen."