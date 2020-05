Advocaat haalt uit: ‘Stam heeft één goede beslissing genomen bij Feyenoord’

Dick Advocaat is not amused over de uitspraken van Jaap Stam in gesprek met Trouw. De voormalig trainer van Feyenoord, thans coach bij Cincinnati FC, zei dat het succes van de Rotterdamse club voor een groot deel op zijn conto valt te schrijven en niet 'een beetje'. Advocaat heeft de woorden van Stam 'met stijgende verbazing' gelezen.

"Ik ben vier maanden met die spelers bezig geweest. Voor een volgende trainer is het makkelijk om dan verder te gaan", zo stelde de oud-verdediger. "Op dat moment waren de spelers wel fit genoeg om veel wedstrijden te gaan spelen, het elftal had kwaliteit gekregen. Voor Dick was het een perfect moment. Hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend, maar hij wilde er voor het seizoen ook niet instappen, hè?"

Advocaat wil niet al te diep ingaan op de woorden van Stam, maar wil wel een korte reactie geven aan Voetbal International. "Jaap Stam heeft bij Feyenoord één goede beslissing genomen en dat is door op te stappen bij de club", aldus Advocaat. Stam reageert tegenover het weekblad op de sneer van de ervaren oefenmeester. "Wat Dick zegt klopt, het is ook een goede beslissing geweest. Maar waar het om gaat: wat ik heb gezegd, is absoluut niet persoonlijk bedoeld."

"Iedereen die mij kent, weet dat ik juist heel veel respect heb voor wat Dick als trainer allemaal heeft gepresteerd. Het ging mij om het beeld dat is ontstaan. Alsof er voor Dick niks is gedaan bij Feyenoord. Punt is dat toen hij kwam, de spelers wat fitter waren en het instapmoment goed was. Dat is alles. Ik gun Dick dan ook al het succes met Feyenoord", besluit Stam.