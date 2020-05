Feyenoord niet gevoelig voor lokroep: ‘Ze zijn niet in de markt voor hem’

Abdou Harroui was voor de uitbraak van het coronavirus een van de smaakmakers bij Sparta Rotterdam. De aanvallende middenvelder kwam tot vier doelpunten en negen assists voor het elftal van trainer Henk Fraser. Harraoui is naar eigen zeggen klaar voor de stap naar de top in de Eredivisie, maar Feyenoord heeft vooralsnog geen concrete interesse in de jonge Spartaan, zo klinkt het.

"Feyenoord is niet in de markt en de kans dat Oguzhan Özyakup terugkeert in Rotterdam erg klein", verklaart Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zondagochtend op Twitter. Özyakup werd voor de coronacrisis door Besiktas uitgeleend aan Feyenoord. De middenvelder hervatte ondanks de training bij de Rotterdamse club, maar de verwachting is niet dat hij zijn avontuur in de Eredivisie een vervolg geeft.

Harroui geeft tegenover RTV Rijnmond te kennen dat hij wordt gevolgd door verschillende clubs in de Eredivisie. "Af en toe polst mijn zaakwaarnemer me wel", aldus de international van Jong Oranje, wiens contract op Het Kasteel doorloopt tot medio 2022. "En ook Henk van Stee (directeur voetbalzaken, red.). Wat er gaat gebeuren ligt dus aan hen en aan wat andere clubs te besteden hebben. En weet je wat het ook is? Het is voor iedereen een onzekere tijd. Ik heb het afgelopen seizoen goed mijn ding gedaan. Ook bij Jong Oranje. Maar mijn focus ligt nu op Sparta. Wat er daarna gebeurt, dat zie ik wel. Het gaat om mijn ontwikkeling."

De stap naar de top in Nederland is haalbaar, zo oordeelt de zelfverzekerde Harroui. "Tuurlijk, iedereen heeft ambities hé? Ik wil ook die stap hogerop maken en mijn ambities kunnen nastreven. Als jonge jongen wil je de top halen en dat is bij mij nog steeds zo. Als ik een stapje hogerop kan maken: graag. Maar Sparta is een club naar mijn hart en er is nog geen concreet bod gedaan." De Eredivisie geniet zijn voorkeur. "Het liefst doe ik nog wat Eredivisie-ervaring op. Maar als dat niet kan, kan het ook in het buitenland. Dat vind ik ook prima."