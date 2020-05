André Onana walgt van ‘plaag’: ‘Het is mijn dagelijks leven’

André Onana heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De doelman, sinds januari 2015 actief voor de Amsterdammers, wordt in verband gebracht met diverse Europese topclubs, zoals Chelsea en Paris Saint-Germain. Mocht de international van Kameroen de Eredivisie verlaten, dan hoopt Onana in het vervolg van zijn carrière ook minder te maken te krijgen met racisme.

Onana heeft al vaker aangekaart dat hij als doelman van Ajax vaak geconfronteerd wordt met racisme in Nederland en in gesprek met Radio Sport legt hij zijn ervaringen nogmaals op tafel. "Ja, natuurlijk heb ik racisme ervaren. Het (racisme, red.) is mijn dagelijks leven, zeker als we buitenshuis spelen met Ajax. Ik hoor dingen en zie dingen..."

"Maar gelukkig blijf ik er niet in hangen", benadrukt Onana als hem naar zijn ervaringen in Nederland wordt gevraagd. "Het zal me nooit breken! Deze plaag bestaat in het voetbal en het zal voorlopig ook niet eindigen", aldus de 24-jarige sluitpost, die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. Onana kan niet vertellen of hij Ajax komende zomer gaat verlaten.

"Of het tijd is om Amsterdam te verlaten? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden, want alles in het voetbal gaat zo snel. De waarheid van vandaag is niet die van morgen", stelt de keeper vast. Naast Onana worden bij Ajax ook onder anderen Nicolás Tagliafico, Sergiño Dest, Noussair Mazraoui en Donny van de Beek gelinkt aan een transfer naar het buitenland.