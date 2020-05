AS Roma slaat verlaagd bod van 475 miljoen euro af

(The Sun)

Real Madrid ziet in Wilfred Ndidi een alternatief voor Eduardo Camavinga van Stade Rennes. Leicester City zal hoe dan ook de hoofdprijs vragen voor het afkopen van het nog vier jaar doorlopende contract. (The Sun)

(Il Messaggero)

Het consortium had aanvankelijk 710 miljoen euro voor de club over, maar dat was voorafgaand aan de coronacrisis.