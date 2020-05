Sportkrant AS pakt uit met voorpagina: ‘Hij kiest voor Real Madrid’

Eduardo Camavinga ziet zijn toekomst bij Real Madrid, zo verzekert AS. De populaire sportkrant uit Spanje wijdt de voorpagina van de zondageditie aan de zeventienjarige middenvelder, die zou hebben laten weten dat hij Stade Rennes in de zomer alleen wil inruilen voor de Madrileense grootmacht: ‘Camavinga elige el Madrid, oftewel Camavinga kiest voor Real Madrid.

Bronnen vertellen aan AS dat Camavinga ‘dol is op’ Real Madrid en Zinédine Zidane. De sportkrant pakte eerder ook al uit met gesprekken tussen de topclub uit Spanje en Mopussa Sissoko, de belangenbehartiger van Camavinga en onder meer Ousmane Dembélé. De in Angola geboren middenvelder verkreeg recent de Franse nationaliteit, waardoor hij ook geen plek als niet-EU-speler zou innemen. Dat was voor Real Madrid eerst een obstakel, omdat een club maar drie van dergelijke voetballers in een A-selectie mag hebben. De keuze viel dit seizoen op Vinicius Junior, Eder Militao en Rodrygo, terwijl winteraankoop Reinier meteen bij Real Madrid Castilla werd gestald en Takefusa Kubo aan Real Malloca werd verhuurd.

Real Madrid heeft Camavinga al een aantal jaar in het vizier, daar hij op vijftienjarige leeftijd al op de radar verscheen in de Spaanse hoofdstad en sindsdien door Juni Calafat, een van de belangrijkste talentenspeurders van de club, wordt gevolgd. De middenvelder, die in het geheim al met zijn familie een bezoek bracht aan de faciliteiten van Real Madrid, beleefde in het abrupt door de coronacrisis afgebroken seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van Stade Rennes, met 36 optredens in alle competities.

?? Camavinga elige al Madrid

?? Nuestra portada de mañana, 31 de mayo pic.twitter.com/fcm4nhQlcK — Diario AS (@diarioas) May 30, 2020

De interesse van Paris Saint-Germain en Juventus ten spijt: Camavinga wil alleen naar Real Madrid, indien Stade Rennes medewerking verleent, zo benadrukt AS. Of het ook zover komt, hangt van diverse factoren af. Real Madrid zal eerst spelers moeten verkopen om uberhaupt een bod uit te kunnen brengen. James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz en Álvaro Odriozola zijn degenen die de clubleiding op het oog heeft om de financiële huishouding een boost te geven, maar de coronacrisis heeft de situatie er bepaald niet makkelijker op gemaakt.

Aanvankelijk was Stade Rennes geenszins van plan om de middenvelder te verkopen, maar de coronacrisis heeft de situatie behoorlijk doen veranderen. De club wordt in financieel opzicht hard geraakt, waardoor men veel flexibeler is geworden. Een aantal maanden geleden werd nog gesproken over een vraagprijs van honderd miljoen euro, maar dat lijkt in de huidige situatie niet meer haalbaar. De Franse club zou nu mikken op een transfersom van vijftig tot zestig miljoen voor het nog twee jaar doorlopende contract en zou het liefst nog minimaal een jaar, op huurbasis, over de tiener willen beschikken.

"Het plan voor Eduardo Camavinga is dat hij zijn ontwikkeling hier voortzet bij Stade Rennes, we verwachten geweldige dingen van hem komend seizoen", zo verzekerde voorzitter Nicolas Holveck zaterdag nog. "Onze prioriteit is om de ploeg intact te houden, omdat de spelers al hebben laten zien wat voor getalenteerde groep ze vormen. We moeten slim handelen op de transfermarkt om het team te verbeteren."