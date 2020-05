Riyad Mahrez verliest bij woninginbraak voor 550.000 euro aan spullen

Riyad Mahrez is slachtoffer geworden van inbraak in zijn penthouse in Manchester, zo meldt The Sun. Dieven wisten de luxueuze woning van de vleugelspits van Manchester City binnen te dringen door middel van een vervalste digitale sleutelpas en wisten een gigantische buit ter waarde van ruim 550.000 euro te slaan.

De meest waardevolle weggenomen spullen zijn drie horloges, waaronder een peperduur klokje van het merk Richard Mille van naar schatting 250.000 euro. Twee weken geleden werd bij Tottenham Hotspur-speler Dele Alli een vergelijkbaar horloge gestolen. Naast de Mille verloor Mahrez een Rolex Datyona ter waarde van 44.000 euro en een Rolex Day Date van 39.000 euro. Mahrez poseert op zijn Instagram-pagina regelmatig met een exclusief horloge om de pols.

De inbrekersbende nam daarnaast rond de 50.000 Britse pond aan cash mee, omgerekend ongeveer 55.000 euro, net als armbanden van het merk Cartier en diverse zeldzame voetbalshirts, samen goed voor een waarde van 166.000 euro. "Riyad is bang dat hij van tevoren in de gaten is gehouden. Er is geen twijfel dat deze horloges op bestelling zijn gestolen", zo vertelt een bron aan The Sun.

Mahrez was niet thuis toen de dieven toesloegen in zijn appartement in het centrum van Manchester. In een brief die gestuurd is naar de bewoners van het complex staat: "Vier appartementen zijn binnengedrongen zonder toestemming, met een sleutelpas die toegang had tot hele gebouw. De sleutel in kwestie is nu in ons bezit, is volledig gedeactiveerd en kan dus niet meer gebruikt worden."