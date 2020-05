Schreuder trekt parallel met debutant Melayro Bogarde: ‘Frenkie kon dat ook’

Trainer Alfred Schreuder van TSG Hoffenheim is tevreden met het debuut van zijn pupil Melayro Bogarde zaterdagmiddag tegen 1. FSV Mainz 05 (0-1 winst). Bogarde, die met achttien jaar en twee dagen de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga werd, speelde als rechtsback, maar kan volgens Schreuder doorgroeien naar een positie in het centrum van de verdediger.

"Hij is een Nederlands opbouwende verdediger, die verdedigend nog stappen kan maken", zo typeert Schreuder zijn pupil tegenover FOX Sports. "Normaal gesproken is hij opbouwend en aanvallend heel erg sterk. Hij is gewend om in het centrum te spelen, vandaag moest hij noodgedwongen als back spelen. Dat heeft hij voor zijn debuut naar behoren gedaan, vind ik."

Bogarde pakte al na twaalf minuten een gele kaart voor een grove overtreding. "Bewijsdrang, denk ik", zegt Schreuder, die de jonge verdediger in de rust uit voorzorg wisselde. "Normaal is het niet een verdediger die veel overtredingen maakt. Hij maakte een tweede overtreding, daarbij had hij een beetje geluk, werden we al gewaarschuwd door de vierde official. Vandaar dat we hem gewisseld hebben."

Schreuder wordt door Kenneth Perez gevraagd of Bogarde op termijn naar het centrum zal schuiven. "Ik denk het wel. Omdat hij qua lichaam al groeit, al moet hij daarin nog wat stappen maken, maar hij heeft normaal een hele goede timing in duels." De discussie over Bogarde doet Schreuder denken aan zijn tijd bij Ajax, waar hij tot afgelopen zomer de assistent-trainer was van Erik ten Hag. Bij Ajax werd Frenkie de Jong, van origine een middenvelder, in het begin van vorig seizoen meerdere keren ingezet als centrumverdediger.

"We hadden die discussie anderhalf jaar geleden ook met Frenkie de Jong. Dat heeft hij ook bewezen, ook Frenkie kon het", zegt Schreuder. Over het slagen van het experiment met De Jong zijn de meningen echter verdeeld, want Ten Hag stelde hem na de afgang bij PSV (3-0) eind september 2018 geen enkele keer meer op in de verdediging. "Nu wil ik Melayro niet vergelijken met Frenkie", voegt Schreuder toe. "Maar hij zou voetballend zeker in het centrum kunnen spelen, ook in de Bundesliga. Makkelijk."