Hoeness kondigt Bayern-transfer aan: ‘Met hem beginnen we nieuw tijdperk’

Uli Hoeness verwacht dat de transfer van Leroy Sané naar Bayern München binnenkort afgerond wordt. Dat valt op te maken uit een interview dat de bestuurder, momenteel actief als lid van de Raad van Commissarissen van de club, zaterdagavond gaf aan radiozender Bayern 1. "Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een geweldige generatie", aldus Hoeness.

Bayern is al lange tijd bezig om Sané los te weken bij Manchester City. Hoewel Hoeness het niet letterlijk zegt, gaat de oud-voetballer ervan uit dat de vleugelspits naar Duitsland komt. "We hebben het contract van Manuel Neuer kunnen verlengen, net als dat van Joshua Kimmich, Niklas Süle en Robert Lewandowski. Daar komen hopelijk de contracten van David Alaba en Thiago nog bij. Met hopelijk ook Leroy Sané en spelers als Kingsley Coman en Serge Gnabry hebben we een jong team dat zich nog door kan ontwikkelen."

Hoeness ziet de toekomst van Bayern München dan ook met vertrouwen tegemoet. "Als alles goed gaat zijn we pas net aan een nieuw tijdperk bij de club begonnen." Der Rekordmeister heeft naast Sané belangstelling voor Kai Havertz, de sterspeler van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Hoeness ziet een transfer van Havertz op dit moment echter niet van de grond komen.

"We zouden hem zeker willen hebben, maar op het moment is het zo dat je niet precies weet wat de economische toekomst van het voetbal als geheel is. Ik zou Havertz graag in München zien spelen, maar ik kan het me op dit moment niet echt voorstellen." De aanvallende middenvelder van Leverkusen verkeert sinds de hervatting van de Bundesliga in bloedvorm, getuige zijn vijf goals in vier wedstrijden. Vrijdag besliste de twintigjarige Duitser het uitduel met SC Freiburg (0-1) door het enige doelpunt te maken.