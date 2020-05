Van Persie scheurt met zoon Shaqueel; gezinsuitbreiding voor Ajax-verdediger

'If they are good enough, they are old enough' is het motto in huize Van Persie. Robin van Persie scheurde dit weekeinde met zijn zoon Shaqueel over het water.





Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez lijken wel onafscheidelijk van elkaar. De twee Argentijnen van Ajax trainden dit weekend samen in de gym.





Ook Cesc Fàbregas, David Neres en Neymar geven regelmatig updates via Instagram van hun trainingsroutine.





Om nog even terug te komen op Martínez: de verdediger van Ajax maakte dit weekeinde ook bekend een nieuwe hond toe te hebben gevoegd aan zijn huishouden.





Steven Gerrard vierde zaterdag zijn veertigste verjaardag. De selectie van Liverpool zong de oud-middenvelder van the Reds voorafgaand aan de training feestelijk toe.





Alexander Büttner is stapelverliefd op zijn Larissa. Van de laatste zes foto’s die de linksback deelde op zijn Instagram-pagina, was zijn vriendin het middelpunt op…alle zes de foto's! Zo ook zaterdag.





Ook Douglas Costa had het zaterdag gezellig met zijn wederhelft.





Raheem Sterling en Iker Casillas besloten de barbecue dit weekeind op te tuigen met het prachtige weer.





Vince Gino Dekker nam deze week definitief zijn intrek in zijn nieuwe woning. Daar werd dit weekend op geproost.





Pierre-Emerick Aubameyang bracht deze week op Instagram een ode aan zijn jarige vader.