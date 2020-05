Donny van de Beek benoemt kostbaarste bezit: ‘Dat had een extra lading’

Donny van de Beek beschouwt het kampioenschap dat hij vorig jaar behaalde met Ajax als zijn meest waardevolle prestatie in zijn voetballoopbaan tot nu toe. Voor de aanvallende middenvelder zit er extra glans aan de titel, omdat het de 34ste was in de historie van Ajax, een verwijzing naar het rugnummer van zijn vriend Abdelhak Nouri.

Van de Beek wordt op het YouTube-kanaal Touzani TV gevraagd naar zijn kostbaarste bezit. "Ik heb er goed over na moeten denken", zegt de 23-jarige Oranje-international. "Er zijn een aantal dingen die ik super mooi vond, mijn debuut in het Nederlands elftal, Champions League-wedstrijden, shirtjes geruild, bijvoorbeeld met Toni Kroos, Luka Modric, noem ze allemaal maar op. Dat zijn fantastische voetballers, legends natuurlijk."

Toch konden al die dingen niet tegen het kampioenschap in het seizoen 2018/19. "Wat voor mij het mooiste bezit is, is toch wel de titel", vertelt Van de Beek. "Het was wat we al zolang wilden bereiken. Jaren hebben we ernaar uitgekeken om het te kunnen halen, en vorig seizoen lukte dat, dat is voor mij m'n kostbaarste bezit. De titel was natuurlijk de 34ste, daarom. Dat bracht een extra lading met zich mee en het was extra bijzonder en speciaal."