Bayern München produceert kandidaat voor doelpunt van het jaar

Bayern München heeft zaterdag een nieuwe stap gezet richting het achtste kampioenschap op rij. De manschappen van trainer Hansi Flick lieten in eigen huis geen spaan heel van Fortuna Düsseldorf, dat met 5-0 afgedroogd werd. Der Rekordmeister bood de tv-kijkers een aantrekkelijke wedstrijd, waarin met name het derde doelpunt, een feilloze teamcombinatie over diverse schijven, prachtig was.

Bij Bayern begon Joshua Zirkzee zoals gebruikelijk op de bank; de negentienjarige spits mocht een kwartier voor tijd invallen, te kort om een rol van betekenis te spelen. De grootmacht liet zich vanaf het begin gelden tegen Düsseldorf en had een kwartier nodig om de openingstreffer te produceren. Thomas Müller stond aan de basis daarvan, door vanaf de rand van de zestien met een lange pass Serge Gnabry aan het werk te zetten. De vleugelspits vond Benjamin Pavard, waarna zijn inzet via de onfortuinlijke ex-PSV'er Mathias Jörgensen gepromoveerd werd tot doelpunt: 1-0.

De bal zou zijn naast gegaan, waardoor Pavard de treffer niet achter zijn naam kreeg. De Franse verdediger slaagde er na een klein half uur toch in om op het scorebord te komen, door een hoekschop van Joshua Kimmich binnen te koppen: 2-0. Het mooiste doelpunt van de avond volgde vlak voor rust. Een superaanval over vier schijven, met hakjes van zowel Robert Lewandowski en Kimmich, en een subtiel teruggelegde bal door Müller, werd door eerstgenoemde uiteindelijk binnen geschoten: 3-0. De Poolse spits heeft nu tegen alle clubs uit de Bundesliga een doelpunt gemaakt.

Bij Düsseldorf zal het devies in de rust zijn geweest om de schade in de tweede helft zoveel mogelijk te beperken, maar de nummer zestien van de Bundesliga moest binnen zeven minuten opnieuw twee treffers incasseren. Eerst bereikte de opgestoomde Gnabry vanaf de rechterflank Lewandowski, die met een fraaie voetbeweging achter zijn eigen standbeen langs scoorde: 4-0. En vlak daarna slaagde Düsseldorf er niet in de bal uit de eigen zestien te werken, waarna Alphonso Davies via de kluts profiteerde: 5-0.