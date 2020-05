Vincent Kompany bedankt voor eerste trainersfunctie in Premier League

Vincent Kompany heeft onlangs het aanbod gekregen om assistent-manager van Josep Guardiola te worden bij Manchester City, zo meldt The Guardian. De 34-jarige Belg wil echter liever bij Anderlecht blijven, waar hij de dubbelrol van assistent-trainer/speler heeft, en ziet een terugkeer naar City daarom niet zitten.

Guardiola is op zoek naar een nieuwe assistent bij Manchester City, sinds Mikel Arteta hem in december verliet om manager van Arsenal te worden. Omdat het seizoen in België niet afgemaakt wordt, zocht Guardiola contact met Kompany, met wie hij eerder drie seizoenen samenwerkte bij the Citizens, om hem te polsen voor de functie van assistent. Ondanks de problemen bij Anderlecht heeft Kompany zijn voormalige manager laten weten in België te blijven.

Kompany begon aan het seizoen als hoofdtrainer annex speler van Anderlecht, maar na het dramatische begin van Paars-Wit aan de jaargang besloot de club om Franky Vercauteren aan te stellen als trainer. Kompany bleef aan bij Anderlecht en schoof terug naar de rol van assistent. De Belgische topclub eindigde op een teleurstellende achtste plek en kampt, mede als gevolg van de crisis, met financiële problemen.

Toch ziet Kompany het niet zitten om in dit stadium terug te gaan naar City, vooral omdat de centrumverdediger actief wil blijven als voetballer. De routinier wil nog twee seizoenen doorvoetballen en heeft het gevoel het niveau van de Belgische competitie nog altijd aan te kunnen. Dit seizoen speelde Kompany vijftien competitiewedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde.