Schalke ook prooi voor Werder; Dost wint Nederlandse spitsenstrijd nipt

Schalke 04 heeft zaterdagmiddag zijn vierde nederlaag op rij geleden sinds er weer gevoetbald wordt in Duitsland. Het tegen degradatie strijdende Werder Bremen van Davy Klaassen haalde drie waardevolle punten op in Gelsenkirchen en kan inmiddels weer voorzichtig omhoog gaan kijken. De Nederlandse spitsenstrijd tussen Wout Weghorst en Bas Dost werd tegelijkertijd op nipte wijze gewonnen door laatstgenoemde: hij speelde als invaller een belangrijke rol bij de winnende treffer van Eintracht.

Schalke 04 - Werder Bremen 0-1

Schalke verloor na de hervatting van de Bundesliga al van Borussia Dortmund, FC Augsburg en Fortuna Düsseldorf en zaterdagmiddag ging het na een halfuur spelen ook mis tegen Werder. Nadat Jean-Clair Todibo zich rond de middenlijn vastdraaide en uiteindelijk het duel verloor van de in de basis startende Davy Klaassen, kwam de bal voor de voeten van Leonardo Bittencourt terecht. De aanvallende middenvelder kreeg vervolgens van een meter of twintig van het doel de kans om uit te halen en zijn krul vloog op fraaie wijze langs de verrassend in de basis gestarte Alexander Nübel in de linkerbovenhoek.

In de tweede helft kreeg de thuisploeg via Benito Raman en Michael Gregoritsch nog wel kansen om langszij te komen, maar eerstgenoemde zag zijn inzet gekeerd worden door Jiri Pavlenka, terwijl Gregoritsch net te hoog mikte. In de slotfase probeerde trainer David Wagner met het inbrengen van onder meer spits Guido Burgstaller nog wel het tij te doen keren. Grote kansen voor die Knappen bleven echter uit, waardoor zij nu de tiende plek bezetten. Werder verkleint het gat met nummer zestien Fortuna Düsseldorf op zijn beurt tot twee punten.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2

Weghorst verscheen vanwege de reservebeurten voor Dost en Jonathan de Guzman als enige Nederlander aan de aftrap en de spits moest na een klein halfuur toekijken hoe Eintracht tegen de verhoudingen in op voorsprong kwam. André Silva ging namelijk na een duel met Marin Pongracic naar de grond en kreeg vervolgens de strafschop mee van arbiter Guido Winkmann. De Portugees ontfermde zich vervolgens zelf over dit buitenkansje en liet Koen Casteels kansloos. Vlak voor rust waren er vervolgens een paar opeenvolgende kansen voor Weghorst om orde op zaken te stellen, maar Kevin Trapp toonde zich een niet te nemen obstakel voor de aanvaller.

Met een klein uur op de klok volgde toch de gelijkmaker namens de thuisploeg toen Kevin Mbabu een vrije trap van Maximilian Arnold met het hoofd verlengde en Trapp daarmee verslagen achterliet. Voor Weghorst zat de wedstrijd er met nog een kwartier te gaan op en hij werd vervangen door Daniel Ginczek. Dost maakte op zijn beurt twee minuten later als invaller zijn entree en hij speelde vijf minuten voor tijd een hoofdrol bij de winnende goal van Eintracht. De Nederlander legde de bal namelijk met het hoofd klaar voor de instormende Daichi Kamada, die hard raak knalde. Een minuut voor tijd werd ook De Guzman nog ingebracht: hij verving doelpuntenmaker Kamada. Eintracht haalde het einde van de wedstrijd overigens niet met elf man, aangezien Lucas Torro diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart ontving.