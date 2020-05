‘AS Monaco voert ‘vergevorderde gesprekken’ in Keuken Kampioen Divisie’

Anthony Musaba werd de afgelopen weken al bij verschillende clubs genoemd en vanuit Frankrijk komt nu het bericht dat ook AS Monaco serieus in de markt is voor de negentienjarige aanvaller. Het doorgaans goed ingevoerde RMC Sport rept van ‘vergevorderde onderhandelingen’ tussen NEC en de Monegasken.

Igor Korneev, oud-speler van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en NAC Breda, werkt momenteel als de facto technisch directeur in Monaco en de Rus zou inmiddels dicht bij een deal met NEC zijn. Hoewel les Rouge et Blanc proberen om hun selectie flink te verkleinen, is er nog wel plek voor talenten als Musaba.

De smaakmaker van NEC werd in de afgelopen tijd ook genoemd bij clubs als Valencia, Olympique Marseille, Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Musaba onthulde zelf onlangs al dat hij bij laatstgenoemde club een rondleiding door het Signal Iduna Park heeft gekregen.

Volgens de berichtgeving van RMC gaat Monaco nu echter ‘met een straatlengte voorsprong’ aan kop in de race om Musaba. De rechtsbuiten speelde vooralsnog 31 wedstrijden in de hoofdmacht van NEC. Hierin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists.