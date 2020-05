Alfred Schreuder gunt achttienjarige landgenoot Bundesliga-debuut

TSG Hoffenheim gaat zaterdagmiddag op bezoek bij FSV Mainz 05 en trainer Alfred Schreuder kiest voor een verrassende debutant voor het treffen met de huidige nummer vijftien van de Bundesliga. Melayro Bogarde is namelijk een van de basisspelers en de achttienjarige verdediger maakt daarmee meteen zijn debuut voor die Kraichgauer.

De jonge Nederlander is sinds de zomer van 2018 actief bij Hoffenheim, dat hem destijds overnam van Feyenoord. Dit seizoen zat hij al vier keer eerder op de bank in de Bundesliga, maar van een officieel debuut kwam het nog niet voor de jongeling. Door een aantal afwezigen ziet Schreuder zich nu echter toch genoodzaakt om een beroep te doen op de neef van oud-voetballer Winston Bogarde.

Benjamin Hübner ontbreekt na zijn rode kaart tegen 1. FC Köln vanwege een schorsing en ook Pavel Kaderabek is niet van de partij. Doordat Stefan Posch de rechtsbackpositie voor zijn rekening neemt, vormt Bogarde samen met Havard Nordtveit het centrale verdedigingsduo. Het talent is de jongste Nederlandse debutant ooit in de Bundesliga.

Hoffenheim begint het duel met Mainz als de nummer zeven van de Bundesliga. De achterstand op nummer zes VfL Wolfsburg, dat als het zo blijft de voorrondes van de Europa League ingaat, bedraagt momenteel drie punten. Hoffenheim maakte woensdag met een 3-1 overwinning op Köln nog een einde aan een reeks van zeven wedstrijden op rij zonder zege.