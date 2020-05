Na 5 jaar, 113 duels en 0 speelminuten wacht een transfer binnen Nederland

De Graafschap besloot onlangs definitief om het aflopende contract van Jordy Rondeel niet meer te verlengen. Het betekent dat er einde komt aan een bijzonder dienstverband. Niet alleen omdat de 25-jarige doelman op steenworp afstand van De Vijverberg opgroeide en zodoende geldt als een ‘kind van de club’, maar misschien vooral door het feit dat Rondeel sinds 2015 ruim honderd officiële wedstrijden op de bank zat bij De Graafschap en uiteindelijk geen minuut speelde.

Door Chris Meijer

Welke speler zat bij De Graafschap verspreid over 5 jaar 113 keer op de bank, zonder ook maar één seconde te spelen? Het zou over een aantal jaar zomaar een van de moeilijkste vragen in een voetbalquiz kunnen zijn. Het antwoord van de vraag moet erom lachen. “Of het een record is? Dat durf ik zo niet te zeggen, maar van ieder moment op de bank heb ik genoten. In ieder stadion, in iedere warming-up, iedere bal die ik mocht inschieten of pakken. Het waren voor mij tot nu toe alleen maar mooie ervaringen. Maar ik wil nu een keer binnen de lijnen staan en het zelf meemaken”, zegt Rondeel direct vastberaden in gesprek met Voetbalzone. Met een dienstverband van vijf jaar bezet hij op het lijstje met meest trouwe spelers in de Keuken Kampioen Divisie de tiende plek, die gedeeld wordt met Ruud Swinkels (FC Eindhoven), Ronald Koeman junior (TOP Oss) en Jordy van der Winden (FC Den Bosch).

Rondeel in 2015 met concurrent Hidde Jurjus. De dit seizoen van PSV gehuurde doelman was verspreid over twee periodes vier jaar lang de eerste doelman bij De Graafschap. In de overige jaren concurreerde Rondeel met Filip Bednarek en Agil Etemadi.

Aan de periode bij De Graafschap van Rondeel komt nu eigenlijk in stilte een einde. Doordat de uitbraak van het coronavirus het seizoen beëindigd heeft, traint de selectie van trainer Mike Snoei nog drie weken door. Daarna trekt Rondeel in ieder geval als doelman de deur van De Vijverberg achter zich dicht en gaat een jongensdroom voorlopig even de ijskast in. “Ik kom uit de buurt, woon op een kwartier afstand van het stadion en ging aan de hand van mijn vader en opa richting het stadion. Het eerste doel bij de amateurs was om voetballer bij De Graafschap te worden en te debuteren op De Vijverberg”, vertelt hij. Het zag er echter lang naar uit dat er voor Rondeel geen loopbaan als profvoetballer in het verschiet lag.

Rondeel speelde voor amateurclubs Keijenburgse Boys, PAX Hengelo, FC Zutphen en Silvolde, tot Go Ahead Eagles hem in 2015 op negentienjarige leeftijd zijn eerste profavontuur bood. Na in Deventer een jaar in het beloftenelftal te hebben gespeeld, en ook al één keer op de bank te hebben gezeten in de Eredivisie, nam De Graafschap hem over. “Van jongs af aan heb ik met een voetbalhart geleefd, van ieder moment dat ik op het veld mag staan, geniet ik. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik relatief laat bij de profs terecht ben gekomen. Karakter is ook een bepaald talent dat je hebt. Mijn doorzettingsvermogen en het geloof in bereiken van successen hebben er mede toe geleid dat ik profvoetballer ben geworden. Maar daar heb je natuurlijk ook je specifieke kwaliteiten als keeper bij nodig.”

In de afgelopen vijf jaar stond Rondeel wel veel wedstrijden onder de lat bij Jong De Graafschap, maar bij de hoofdmacht kwam hij eigenlijk vrijwel nooit van de reservebank. Het dichtst bij zijn eerste optreden in het betaald voetbal was hij op zondag 18 december 2018 in de Johan Cruijff ArenA, toen zijn concurrent Agil Etemadi na vijf minuten geblesseerd leek uit te vallen. Rondeel begon aan de warming-up, maar zag Etemadi weer opkrabbelen en de wedstrijd uiteindelijk uitspelen. Achteraf misschien maar goed ook, want De Graafschap verloor die dag met maar liefst 8-0 van Ajax. “Ik was er klaar voor en dacht: laat het maar gebeuren. Helaas was dat niet het moment, omdat Etemadi doorging. Ik was daar het dichtst bij en echt gereed om het veld in te gaan.”

De Graafschap viert, mét Rondeel, de 1-2 overwinning op FC Dordrecht.

“Ik had heel graag mijn debuut voor De Graafschap gemaakt, daar werk je iedere dag keihard voor op het trainingsveld. Ik heb altijd de focus en concentratie gehad, voor het moment dat de eerste doelman vervangen moest worden. Dan is het balen dat zo’n moment de afgelopen seizoenen niet is voorgekomen”, gaat Rondeel verder. Zijn rol als tweede doelman heeft overigens nooit tot motivatieproblemen geleid. “Je weet dat er één doelman speelt, dus als reservedoelman kan je alleen keihard werken. Jezelf elke dag laten zien, prikkelen en met de teamgenoten zorgen dat in het weekend het resultaat behaald kan worden. Natuurlijk wil je zelf tussen de palen staan, maar als dat niet zo is, moet je invloed uitoefenen op wat je in eigen hand heb. Dat betekent dat je iedere dag op het trainingsveld moet laten zien dat je er klaar voor bent als het nodig is.”

Maar hoe ga je er mee om als je vrijwel iedere wedstrijd op de bank zit, terwijl je weet dat de kans heel klein is dat je in het veld gaat komen? “Ik bereid me voor iedere wedstrijd voor, stel dat de doelman geblesseerd raakt in de warming-up. Op de bank leef ik mentaal mee, ik ben constant bezig met wat ik moet doen als ik erin kom. Als reservedoelman leef je de wedstrijd ook 95 minuten mee, constant ben je scherp. Het enige verschil is alleen dat ik dat vanaf de bank heb beleefd tot nu toe, maar ik heb dat stukje wedstrijdspanning wel altijd. Als topsporter moet je ieder moment scherp zijn. Een van de belangrijkste eigenschappen voor een doelman is dat je onverstoorbaar bent en dat zit wel in mijn karakter, ik zal niet zo snel verslappen. Dat zit ook in de passie die ik voor het spelletje heb, iedere dag leef ik mijn droom.”

Om die reden voelde de promotie van De Graafschap in 2018 wel degelijk als zijn succes. “Ik steek alle energie in de trainingsuren en als dan de beloning komt in de vorm van promotie, is dat een heel bijzonder moment. Dat zal me altijd bijblijven, ik heb daar ontzettend van genoten”, zegt Rondeel met een glimlach. Hij genoot met volle teugen van het bezoek aan alle Nederlandse stadions. “In de Eredivisie zijn de stadions en de entourage mooier, maar ik kon er ook van genieten als we op bezoek moesten bij TOP Oss, Telstar of FC Eindhoven. Van het voetbal, het spelletje kan ik heel erg genieten. Die passie is de motor voor dat ik iedere dag op het veld wil staan. Zolang je alles met passie doet, denk ik dat het ook beloond gaat worden. Dan valt het stukje geluk de goede kant op.”

"Henk de Jong zegt bijvoorbeeld ook dat het nu een mooi moment is om te gaan spelen, maar ook Mike Snoei gaf dat aan."

Die beloning in de vorm van een debuut in het betaald voetbal moet volgend seizoen volgen. “Henk de Jong zegt bijvoorbeeld ook dat het nu een mooi moment is om te gaan spelen, maar ook Mike Snoei gaf dat aan. Ik krijg het ook van medespelers te horen. Je hebt een bepaald geduld, maar op gegeven moment wil je veel gaan spelen. Voor mij is het belangrijk dat ik nu speelminuten ga maken. Het is ook goed om in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen te gaan werken, dat vormt een motivatie en geeft nieuwe perspectieven. Met nieuwe prikkels kan ik me verder ontwikkelen als topsporter”, klinkt het ambitieus. Rondeel mikt op een overstap binnen de Keuken Kampioen Divisie. “Ik denk dat ik daarin het beste tot mijn recht kom en in Nederland nog heel veel kan laten zien.”

“Er is al geïnformeerd, ik hoop alleen dat het concreet gaat worden. De coronacrisis werkt niet echt mee, dus ik snap dat ik iets meer geduld moet betrachten. Uiteindelijk gaat dat beloond worden, het geven en gunnen van tijd geeft de doorslag om op een mooie plek terecht te komen”, vervolgt Rondeel. Met zijn vertrek als doelman neemt hij overigens nog niet helemaal definitief afscheid van De Graafschap. De afgelopen jaren rondde hij een hbo-opleiding sportmanagement af, haalde hij zijn trainersdiploma’s en was hij als jeugdtrainer actief in Doetinchem. Nu geldt Rondeel als de belangrijkste kandidaat om hoofd jeugdscouting te worden bij De Graafschap, waar hij binnen de academie tevens keeperstrainer kan worden.

“Als ik dat kan combineren zou dat top zijn. Alleen wil ik eerst slagen als doelman en daar zet ik volledig op in, vervolgens ga ik kijken hoe ik dat kan combineren met een of meerdere functies bij De Graafschap. Ik wil eerst mijn sportieve carrière een vervolg geven en daarin stappen maken”, knikt Rondeel. Mede daardoor ligt een stap naar het buitenland niet in de lijn der verwachtingen en wil hij zich eerst nog laten zien op de Nederlandse velden. “Op dit moment is het buitenland niet aan de orde. Wie weet wat er volgt, daar kan ik nu niks over zeggen. Het lijkt me ooit wel mooi om uiteindelijk dat mee te kunnen maken. Als doelman is de rek er nog lang niet uit en mijn beste jaren gaan nog komen.”