Schreuder verkoos Hoffenheim boven Duitse topclub bij Ajax-vertrek

Alfred Schreuder werd afgelopen zomer aangesteld bij TSG Hoffenheim, maar had volgens Huub Stevens ook een aanbieding van RB Leipzig is op zak. Julian Nagelsmann, met wie Schreuder eerder al samenwerkte bij Hoffenheim, wilde hem graag meenemen naar Leipzig. De Nederlander wilde echter op eigen benen staan en koos om die reden voor een dienstverband bij Hoffenheim.

Tijdens het seizoen 2018/19 werd bekend dat Schreuder Ajax zou gaan verlaten voor een kans bij Hoffenheim. “Alfred kon ook naar RB Leipzig, waar hij assistent van Nagelsmann had kunnen worden", zegt Stevens in gesprek met de NOS. "Hoffenheim was voor hem bekend terrein en daar lag een uitdaging als eindverantwoordelijke, al kwam hij niet bepaald in een gespreid bedje terecht." Schreuder zag veel basiskrachten wegvallen. Met de verkoop van Kerem Demirbay, Nadiem Amiri (beiden Bayer Leverkusen), Nico Schulz (Borussia Dortmund) en Joelinton (Newcastle United) leverde de club veel kwaliteit in.

Kevin Akpoguma: 'Aanpak Alfred Schreuder lijkt op die van Nagelsmann'

Hoffenheim beleeft een wisselvallig seizoen, maar is desondanks terug te vinden op de zevende plaats in de Bundesliga. "Als Alfred Europees voetbal haalt met Hoffenheim, dan is dat wel een compliment waard. Hij doet het hartstikke goed”, stelt Stevens, die Schreuder hoog heeft zitten. “Ik heb met Alfred als speler bij PSV gewerkt en toen zag ik al dat hij het in zich had om het trainersvak in te rollen. Na zijn vertrek als coach bij FC Twente zat hij zonder werk en was het contact vrij snel gelegd."

Afgelopen woensdag pakte Hoffenheim eindelijk weer eens drie punten, na een serie van zeven Bundesliga-wedstrijden zonder overwinning. 1. FC Köln werd op eigen veld met 3-1 verslagen. “Zo'n slechte serie vreet aan iedereen, ook aan Alfred. Maar ze hebben met die transfers een jasje uitgedaan en er zijn blessures bijgekomen, zoals bij spits Andrej Kramaric. Of het een tussenjaar is? Nee joh, zoiets bestaat niet in de Bundesliga. Je moet resultaat behalen."