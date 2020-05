Courtois en Hazard bespraken transferplannen bij Chelsea in codetaal

Thibaut Courtois maakte in 2018 de overstap van Chelsea naar Real Madrid en zijn landgenoot Eden Hazard volgde een jaar later. Het duo maakte er in hun tijd in Londen nooit een geheim van om ooit graag voor de Spaanse topclub te spelen. Gedurende hun gezamenlijke periode bij Chelsea besprak het tweetal regelmatig hun wens om een transfer naar de Koninklijke te maken. Om geen argwaan te wekken bij hun ploeggenoten, ging dat in codetaal.

“In de kleedkamer van Chelsea praatten we vaak over de mogelijkheid om hier beiden te spelen. “Het witte huis, het witte huis”, zeiden we. Het was leuk om daarover te speculeren”, vertelt de Belgische keeper in gesprek met El Mundo Deportivo. Courtois had het na zijn overstap niet makkelijk bij Real Madrid en ook Hazard kende een valse start. Laatstgenoemde kampte met blessureleed en onderging zelfs een operatie.

Frenkie de Jong weer in training: 'Geniet vooral van de rondo's'

Zijn seizoen leek ten einde, maar nu de jaargang is onderbroken door de coronacrisis kan hij binnenkort weer in actie komen. “Hij had niet veel geluk, maar hij is gelukkig in Madrid. Ik ken hem nu al negen jaar en hij wilde altijd hierheen komen. Het was zijn droom”, vervolgt Courtois. “Deze pauze kwam goed uit voor zijn herstel. Hij is teruggekeerd uit zijn blessure met heel wat energie. Hij kan ons helpen om de titel te winnen. Hazard is een sleutelspeler voor ons.”

Medio juni wordt de Spaanse competitie weer hervat. Real Madrid heeft een achterstand van twee punten goed te maken op Barcelona. “De honger om weer echt te voetballen is groot. We kijken er naar uit om weer duels uit te kunnen vechten op training, om matchen van elf tegen elf te spelen, om samen te lachen. Gelukkig dat dit niet 25 jaar geleden plaatsvond, want dan had het helemaal anders geweest. Maar ik ben mijn gevoel helemaal niet kwijtgespeeld, ik ben klaar voor wat gaat komen.”