Bergkamp negeert beauty tegen Newcastle bij keuze voor mooiste goal ooit

Dennis Bergkamp maakte volgens velen het mooiste Premier League-doelpunt aller tijden in het shirt van Arsenal tegen Newcastle United. Zelf vindt de oud-voetballer dat echter niet de mooiste goal die hij in zijn loopbaan heeft gemaakt. In gesprek met Martin Keown wijst Bergkamp zijn voormalig ploeggenoot op een ander prachtig doelpunt: de treffer van de voormalig Oranje-international in het duel tussen Nederland en Argentinië op het WK van 1998.

Bij een verkiezing van de BBC in 2017 werd het doelpunt van Bergkamp tegen Newcastle United in het seizoen 2001/02 verkozen tot mooiste Premier League-goal aller tijden. De oud-Ajacied kreeg de bal op St. James’ Park aangespeeld door Robert Pirès en stond met zijn rug naar het doel. Hij omspeelde zijn directe tegenstander Nikos Dabizas, draaide zelf de andere kant op, om de bal vervolgens langs Shay Given te schuiven. In gesprek met Keown denkt Bergkamp terug aan dat doelpunt.

Spelers Premier League keren terug op het trainingsveld na quarantaine

“Na de wedstrijd kreeg ik veel berichtjes van mensen die vroegen of ik het zo bedoeld had. In mijn hoofd had ik het me niet anders voorgesteld”, vertelt Bergkamp in de Daily Mail. “Het was een aaneenschakeling van bewegingen, die begonnen bij de pass van Robert Pirès. Dit kan je geen geluk noemen. Het is een kwestie van je aanpassen aan de bewegingen van de bal, de verdediger en de keeper. Toen kwam het er zo uit te zien en daar was ik heel blij mee.”

Gevraagd naar zijn mooiste doelpunt aller tijden, wijst Bergkamp naar het WK van 1998. “De goal tegen Argentinië was specialer voor mij. Daar zat alles in. Het was de ervaring van de balcontrole, het afmaken, het voetenwerk en balans.” Keown kan zich de goal in de kwartfinale van het eindtoernooi in Frankrijk nog goed voor de geest halen. “Het leek wel alsof je een haak aan je voet had zitten.” Bergkamp ziet het anders: “Je kan het zien als iemand die comfortabel aan de bal is. Ik hoefde niet eens naar de bal te kijken, want ik wist waar hij was. Ik kon dat geblinddoekt doen.”