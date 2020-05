Kieft raadt Dumfries transfer naar Milan af en denkt aan Europese top

Denzel Dumfries staat in de belangstelling van AC Milan en een zomerse transfer valt niet uit te sluiten. Wim Kieft adviseert de Oranje-international om niet in te gaan op de belangstelling van de Italiaanse club. In zijn column voor De Telegraaf schrijft de oud-international dat de rechtsback van PSV voor een hoger aangeschreven club moet gaan.

Kieft benadrukt dat Milan in het verleden een droomclub was voor veel spelers, maar dat de tijden zijn veranderd en de club uit de Serie A in verval is geraakt. Hij wijst naar het beleid, dat volgens hem ‘om te huilen’ is. “Zelfs Zlatan Ibrahimovic heeft geprobeerd de club naar zijn hand te zetten, maar kreeg geen voet aan de grond. Hoewel de interesse van AC Milan iedereen zou vleien, moet PSV’er en international Denzel Dumfries zich niet in zo’n onzeker Italiaans avontuur storten”, aldus Kieft. “Het lijkt een mooie uitdaging voor hem, maar als Dumfries iets beter aan de bal wordt, dan kan hij naar een groter en beter geleide Europese topclub dan AC Milan.”

Dumfries brak door bij Sparta Rotterdam, verdiende een transfer naar sc Heerenveen en stapte een jaar later al over naar PSV. Ook in Eindhoven ontwikkelt de back zich snel. “Zijn aanvoerderschap leek niet zo’n goed idee omdat hij vooral met zichzelf bezig was tijdens wedstrijden. Eerlijk is eerlijk, het is goed hoe hij het aanvoerderschap heeft opgepakt en ingevuld in Eindhoven. Als woordvoerder en als speler”, vervolgt Kieft, die vindt dat Dumfries ook op een andere positie uit de voeten kan. “Met zijn power, fysiek en snelheid bezit hij kwaliteiten om centraal in de verdediging te spelen. Toch, als hij iets comfortabeler wordt aan de bal, kan Dumfries als rechtsachter direct mee bij veel Europese topclubs. Daar zitten ze verlegen om spelers van zijn kaliber. Met zo’n transfer logenstraft hij veel criticasters waarvan ik er ook één was.”

PSV heeft voor volgend seizoen Roger Schmidt aangesteld als trainer. De ex-trainer van onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen staat erom bekend dat zijn ploegen aanvallend voetbal spelen met veel druk vooruit. Volgend Kieft is dat spel Dumfries op het lijf geschreven. “Alleen ligt een transfer van Dumfries meer voor de hand dan een langer verblijf in Eindhoven. Het zou een tegenvaller van jewelste zijn omdat de huidige invulling van de andere posities in de verdediging bij PSV ontoereikend zijn. De Zwitserse international Ricardo Rodriguez, nota bene gehuurd van AC Milan, is goed genoeg, maar komt waarschijnlijk niet terug”, besluit Kieft.