Jack van Gelder neemt opvallende uitspraak over Frenkie de Jong terug

Jack van Gelder komt terug op een uitspraak die hij eerder deze week deed over Frenkie de Jong. De presentator van Ziggo Sport zei maandag bij Paniekvoetbal dat 'het verhaal gaat' dat Barcelona aan De Jong heeft gevraagd om na te denken over versterkingen, en dat hij de namen van onder meer André Onana, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt liet vallen. Bij hetzelfde praatpogramma zegt Van Gelder vrijdag echter dat het gerucht niet klopt.

"Ik heb inmiddels contact gehad met Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, en die zei dat het totale onzin is", maakt de presentator duidelijk. Op de vraag van Jan van Halst waarom Van Gelder ervoor koos om het verhaal in eerste instantie te brengen, geeft Van Gelder toe dat hij het bericht geloofde. "Maar ik werd gecorrigeerd. Dan ben ik zo groot, en daar zouden jullie een voorbeeld aan moeten nemen, om te zeggen dat ik verkeerd zat", zegt hij met een knipoog.

Donderdag zag Dursun zich ook al genoodzaakt om een ander gerucht over zijn cliënt te ontkennen. Volgens de Italiaanse journalist Paolo Paganini had de belangenbehartiger de middenvelder van Barcelona aangeboden bij Juventus, Bayern München en Liverpool. De reden daarvoor zou zijn dat het niet zou klikken tussen De Jong en Lionel Messi. “Complete onzin”, liet Dursun in een korte reactie weten aan De Telegraaf.

Duidelijk is wel dat Barcelona op transfergebied een drukke zomer tegemoet treedt. Volgens Marca mogen Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Neto, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé, Moussa Wagué en Júnior Firpo sowieso uitzien naar een andere werkgever. Het is goed mogelijk dat deze spelers worden ingezet bij een ruildeal, daar Barcelona hoopt op de komst van onder meer Lautaro Martínez en Neymar. Vanwege de coronacrisis is het echter onwaarschijnlijk dat er forse transfersommen kunnen worden betaald door de grootmacht uit LaLiga..