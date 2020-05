Olympique Lyon ruikt bloed na hoopgevende uitlatingen van Édouard Philippe

Olympique Lyon hoopt dat de Ligue 1 het besluit om de competitie voortijdig stop te zetten gaat heroverwegen. In een statement op de eigen website meldt de club vrijdagavond dat het uitspelen van de competitie 'in het belang van iedere Franse club' is. Eind april maakte de competitieorganisator bekend dat het seizoen niet wordt afgemaakt.

Olympique Lyon reageert met het statement op uitlatingen die premier Édouard Philippe donderdag deed. Hij gaf aan dat grote sportevenementen in ieder geval tot 21 juni verboden zijn. Daarmee bood de premier perspectief op het hervatten van de Ligue 1, want eerder noemde hij 1 september nog als datum vanaf wanneer sportevenementen weer zijn toegestaan. Franse clubs kunnen vanaf dinsdag beginnen met aangepaste groepstrainingen.

Dat er groen licht is gegeven om volgende week al te trainen, bewijst volgens Olympique Lyon dat het besluit van de Ligue 1 'gehaast, voorbarig en tegen de aanbevelingen van de UEFA' was. De club spreekt van een 'rampzalig besluit'. Olympique Lyon ageerde vanaf het eerste moment al tegen de beslissing om de competitie stop te zetten. De werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete greep door het besluit naast een ticket voor Europees voetbal: de Franse voetbalbond (LFP) verdeelde de plaatsbewijzen aan de hand van de stand op de ranglijst. PSG eindigde als nummer zeven.

In het statement wijst Olympique Lyon op het feit dat de club, evenals Paris Saint-Germain en AS Saint-Étienne, zowel met het mannen- als vrouwenteam nog actief is in Europees verband en een binnenlands bekertoernooi. Die clubs kunnen zich 'iets beter voorbereiden op die wedstrijden dan aanvankelijk het geval was', aldus Olympique Lyon, maar er is nog steeds sprake van een groot nadeel ten opzichte van clubs uit Engeland, Spanje, Italië en Duitsland, die competitievoetbal blijven spelen.