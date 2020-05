Akkoord over Mauro Icardi: Romano brengt transfersom naar buiten

Paris Saint-Germain en Internazionale hebben overeenstemming bereikt over de definitieve transfer van Mauro Icardi, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde journalist Fabrizio Romano vrijdagavond. Volgens de verslaggever van Sky Italia zal PSG een bedrag van vijftig miljoen euro betalen, plus zeven miljoen euro aan mogelijke bonussen.

De afgelopen weken waren beide clubs met elkaar in gesprek over een overgang. Er was PSG veel aan gelegen om de Argentijn definitief in te lijven, nadat hij het afgelopen seizoen op huurbasis doorbracht in het Parc des Princes. De 27-jarige spits was namens de nummer één van de Ligue 1 goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 31 officiële wedstrijden. In de huurovereenkomst tussen Internazionale en PSG was een optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen opgenomen. Les Parisiens vinden dat bedrag echter te gortig en hebben de transfersom omlaag weten te krijgen in de onderhandelingen.

Ondanks de financiële gevolgen van de coronacrisis is PSG bereid om een ‘vast’ bedrag van vijftig miljoen over te maken naar Italië. Volgens eerdere berichtgeving van Romano bedroeg het variabele gedeelte tien miljoen euro, maar nu lijkt het om zeven miljoen euro aan potentiële bonussen te gaan. Het contract van Icardi bij Internazionale loopt nog tot medio 2022, maar het werd in een eerder stadium al onwaarschijnlijk geacht dat hij nog een toekomst in Milaan zou hebben. De achtvoudig Argentijns international vertrok afgelopen zomer na een conflict met de clubleiding naar PSG.

Voor Icardi komt er zodoende na zeven jaar officieel een einde aan zijn dienstverband in het Giuseppe Meazza. Hij werd in 2015, op zijn 22ste, benoemd tot aanvoerder van Inter Die band werd hem echter ontnomen in februari 2019, na kritische opmerkingen van zijn vrouw Wanda Nara richting de clubleiding en spelers van Inter. In totaal speelde Icardi 188 competitieduels voor de club, waarin hij 111 keer scoorde. In de seizoenen 2014/15 en 2017/18 werd hij topscorer van de Serie A; in 2018 werd hij tevens uitgeroepen tot Speler van het Jaar.