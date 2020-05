Bergwijn haalt gelijk: ‘Daarmee heb ik direct wat monden gesnoerd’

Voor Steven Bergwijn is 2020 voorlopig een turbulent jaar. De aanvaller vertrok eind januari na een slepende transfersoap van PSV naar Tottenham Hotspur, beleefde vervolgens een droomdebuut in Engeland, maar raakte snel daarna geblesseerd aan zijn enkel. "De transfer is voor alle partijen goed geweest", zo kijkt de 22-jarige vleugelspits in gesprek met De Telegraaf terug op de voorbije tijd. Inmiddels is Bergwijn weer fit en is hij klaar om op 20 juni de Premier League te hervatten met een thuisduel met Manchester United.

De overgang van Bergwijn naar the Spurs had de nodige voeten in de aarde. De aanvaller reisde eind januari ondanks een verbod van PSV af naar Londen om zijn transfer definitief te maken, waarna algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV de media opzocht en hard uithaalde naar Bergwijn en zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen. Gerbrands dreigde de onderhandelingen te stoppen, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord en vertrok Bergwijn voor 32 miljoen euro naar Tottenham.

Bergwijn voelde zich tijdens zijn transfersoap de kop van jut. "Het ging met PSV toen niet goed en ik had het idee dat alles in de dagen rond de transfer op mij werd afgeschoven", aldus de Oranje-international. "Dat gevoel hield ik er in ieder geval aan over. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft in de media wat gestookt, maar hij heeft zelf inmiddels ook aangegeven dat ze maar wat blij moeten zijn met die deal. De andere mensen bij de club, zoals John de Jong (technisch manager, red.) en Peter Fossen (jurist, red.), hebben het overigens heel netjes opgelost destijds."

Toch koestert Bergwijn geen wrok jegens zijn voormalige club. "PSV blijft voor altijd in mijn hart. Ik kom er sowieso nog terug om afscheid te nemen. Ik vind dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken en dat ik me aan alle afspraken heb gehouden. Mijn zaakwaarnemers en ik hebben aardig wat te verduren gehad. Alsof we geld kwamen stelen! Nee, we kwamen juist 32 miljoen euro ’brengen’."

Op 29 januari maakten Tottenham en PSV de transfer rond en vijf dagen later stond Bergwijn tegen Manchester City (2-0 winst) direct in de basis. Het werd een onvergetelijk debuut, met een schitterende openingstreffer van de aanvaller na een ruim uur spelen. "Dat doelpunt heb ik al heel vaak teruggezien en ik zie hem nog geregeld voorbijkomen. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Voor mijzelf was die transfer op dat moment ook gewoon de juiste stap. We zaten in een dip met PSV, stonden op grote afstand en de trainer (Mark van Bommel, red.) was ontslagen. Met dat doelpunt tegen City heb ik direct wat monden gesnoerd. Het is jammer dat ik daarna vrij snel geblesseerd raakte, maar uiteindelijk heb ik maar één wedstrijd gemist."

Bergwijn begon dus voortreffelijk bij Tottenham, maar raakte in zijn vijfde wedstrijd voor de club, tegen Burnley (1-1), geblesseerd aan zijn enkel. Mede door een interview van zijn eigen manager José Mourinho werd de oorzaak in de media gezocht bij oververmoeidheid, maar dat is volgens Bergwijn 'onzin'. "De medische staf van Tottenham werd bekritiseerd. Er werd gezegd dat ik niet fit zou zijn, of oververmoeid. Echt onzin weer. Ik kreeg een schop van achteren, m’n enkel klapte dubbel en ik scheurde mijn enkelbanden", legt Bergwijn uit. "Ik ben blij dat we weer wat mogen doen met de bal. We trainen nog wel in aangepaste vorm. Elke dag wordt onze temperatuur gemeten en we worden twee keer in de week getest op corona.”