Wim Kieft: ‘De boel is wel een beetje geforceerd door Ajax’

Wim Kieft gelooft dat Ajax een rol heeft gespeeld in het beëindigen van het voetbalseizoen 2019/20 in de Eredivisie. De oud-voetballer vertelt tegenover Veronica Inside dat het interview dat Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, op 1 april gaf aan de De Telegraaf het latere KNVB-besluit om het seizoen niet af te maken heeft beïnvloed.

Terwijl de Bundesliga alweer hervat is, staan ook LaLiga en de Premier League op het punt om weer te beginnen. "Wij mogen pas op 1 september weer, maar dat ligt natuurlijk aan verschillende factoren", zegt Kieft. "Bij ons gaat het natuurlijk ook om minder geld met televisierechten, dat speelt natuurlijk mee. De boel is wel een beetje geforceerd door Ajax, door Marc Overmars met dat interview."

Overmars haalde begin april hard uit naar de KNVB, dat op dat moment nog wilde wachten met het nemen van een beslissing over het gestaakte seizoen. "Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid?", zei de directeur van Ajax toen. "Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Mark Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is."

Kieft vermoedt dat de uitlatingen van Overmars zeker hebben meegespeeld. "Maar daarna heb ik hem nooit meer gehoord trouwens, die is weer van de aardbodem verdwenen", lacht de oud-spits, die zich wel kon vinden in de mening van Overmars. "De argumenten waren niet verkeerd. AZ is daar kennelijk in meegegaan toentertijd, las ik vandaag in de column van Valentijn Driessen."

Driessen beweerde vrijdag inderdaad dat AZ aanvankelijk akkoord ging met het besluit om het seizoen definitief te staken en de Europese tickets te verdelen op basis van de ranglijst. Maandag werd bekend dat de Alkmaarders alsnog naar de UEFA stappen om het beste Champions League-ticket, dat naar koploper Ajax ging, alsnog te bemachtigen. "Hoe gooi je in één klap een fantastisch seizoen en een prachtig, zorgvuldig opgebouwd imago te grabbel?", zei Driessen onder andere in zijn column.