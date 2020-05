Memphis Depay haalt ‘ultieme richtdatum’ en maakt spoedig rentree

Memphis Depay is medisch gezien hersteld van de kruisbandblessure die hem sinds eind vorig jaar aan de kant houdt. De aanvaller van Olympique Lyon scheurde zijn kruisband af tijdens de wedstrijd tegen Stade Rennes op 15 december en was sindsdien verwikkeld in een race tegen de klok om het EK te halen. Dat toernooi werd uitgesteld, maar Depay heeft nog wel de hervatting van de Champions League en de Coupe de la Ligue met zijn club in het vooruitzicht.

Volgens zijn management is de aanvoerder van Olympique Lyon weer fit, zo meldt het Algemeen Dagblad. Hij genoot deze week van zijn vakantie in Nederland en zal na het weekend nog individueel met de Nederlandse fysiotherapeut en hersteltrainer Leo Echteld aan de slag gaan. Kort daarna verwacht hij zijn rentree te maken bij de aangepaste groepstrainingen van Olympique Lyon; de krant noemt maandag 8 juni als mogelijke datum.

Vanaf 2 juni mogen clubs uit de Ligue 1 weer in groepjes trainen. De competitie is definitief gestaakt, maar als de return in de achtste finale van de Champions League tegen Juventus nog gaat plaatsvinden, hoopt Depay daarbij te zijn. Op 26 februari won Olympique Lyon voor eigen publiek met 1-0 en de UEFA heeft de intentie om het toernooi te hervatten. Vermoedelijk wordt volgende maand een definitief besluit genomen over de Champions League en Europa League.

Een hervatting van de Europese toernooien in augustus is realistisch. Datzelfde geldt voor de twee Franse bekerfinales. Hoewel de competitie definitief gestaakt is, behoort het spelen van de finales voor de Coupe de France en de Coupe de la Ligue nog wel tot de mogelijkheden. In de eindstrijd van het laatstgenoemde toernooi staat Lyon tegenover Paris Saint-Germain en dit is voor Depay mogelijk de laatste kans om een prijs te winnen met les Gones. De aanvaller wordt al langer in verband gebracht met een vertrek, al heeft zijn club de hoop op een langer verblijf nog niet laten varen

Aanvankelijk was 16 juni voor Depay de 'ultieme richtdatum' om weer fit te worden, zo schrijft het Algemeen Dagblad: twee dagen later zou de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne plaatsvinden. Deze week zei bondscoach Ronald Koeman bij praatprogramma Beau nog dat Depay het EK 'zeker' gehaald zou hebben. Op dit moment is het vooral de vraag waar de toekomst van de spits ligt: hij heeft een contract tot medio 2021 en Depay heeft met zijn zaakwaarnemer afgesproken dat er pas met andere clubs, of met Lyon zelf, gepraat zal worden als hij weer fit is.