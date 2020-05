Frenkie de Jong pakt uit voor date; ex-PSV’ers voetballen samen in parkje

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het was deze week prachtig weer in Barcelona. Frenkie de Jong maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vriendin Mikky Kiemeney mee op date te nemen.





AZ-middenvelder Zakaria Aboukhlal en FC Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar werkten vrijdag in een parkje aan hun techniek. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij PSV.





Cristiano Ronaldo, Calvin Stengs en Kevin Mirallas besloten gezien het mooie weer de fiets te pakken. Hakim Ziyech en Quincy Promes vervoerden zich vrijdag in de MP3 motorscooter van Promes door Amsterdam.

Anouk Hoogendijk is al enige tijd zwanger en nu is ook duidelijk dat de oud-voetbalster in verwachting is van een jongen





Sam Larsson maakte deze week de geboorte van zijn zoon Franco wereldkundig.





We blijven in familiare stemming: Sergio Ramos probeerde deze week het pianospelen onder de knie te krijgen met zijn zoontje.





Sven Botman sluit volgend jaar aan bij Ajax 1. De centrumverdediger doet er alles aan om fit aan de voorbereiding te verschijnen.





In juli organiseren PLAY ON. En Spieren voor Spieren in Groningen voetbalkampen en clinics voor kinderen van zes tot veertien jaar. Diverse bekende namen uit de voetballerij scharen zich achter de actie en deelden vrijdag in dat kader een jeugdfoto.