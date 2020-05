Ervaren topscheidsrechter diep in de problemen na inval en arrestatie

Scheidsrechter Slavko Vincic is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij vrouwenhandel. De Sloveense UEFA-arbiter, die vorig jaar augustus Ajax floot in de voorronde van de Champions League op bezoek bij PAOK Saloniki (2-2), werd in een woning in Bijeljina (Bosnië en Herzegovina) aangetroffen met 24 andere mannen en 9 vrouwen, vermoedelijk prostituees.

De Bosnische politie viel de woning bij een grootscheeps onderzoek naar vrouwenhandel binnen en trof buiten de vermoedelijke prostituees ook tal van illegale wapens en drugs aan, die in beslag genomen zijn. Plaatselijke media melden dat Vincic niet direct betrokken zou zijn bij de zaak, maar zijn aanwezigheid kan hem op een flinke sanctie komen te staan door de UEFA. De Sloveen geldt als een ervaren topscheidsrechter, die dit seizoen drie groepswedstrijden in de Champions League leidde.

Zo stonden dit seizoen Club Brugge - Galatasaray, Racing Genk - Liverpool en Manchester City -Shakhtar Donetsk onder leiding van de nu opgepakte Vincic. In eerdere seizoenen floot de arbiter ook tal van Nederlandse clubs. Zo had hij de leiding over PSV (tegen Tottenham Hotspur en SKN St. Pölten), FC Utrecht (tegen Zenit St. Petersburg), Feyenoord (tegen Sevilla) en AZ (tegen Astra Giurgiu).